A cento anni dalla prima esposizione dedicata al Bauhaus, questo movimento ispira ancora oggi molti edifici. Ecco gli alloggi da scoprire per una vacanza nel segno di uno stile senza tempo.

Cento anni fa a Weimar veniva allestita la prima esposizione della scuola d’arte e design del Bauhaus. Era esattamente il 15 agosto del 1923 e divenne uno dei movimenti più innovativi e rivoluzionari della scena architettonica europea e mondiale nel XX secolo. A caratterizzare lo stile ideato da Walter Gropius sono forme geometriche rigorose, un’estetica funzionale e spazi luminosi. Oggi, a un secolo di distanza non solo ne rimane viva l’eredità, ma questo stile continua ad essere fonte di ispirazione per l’interior design e l’architettura, anche su Airbnb.

Per rivivere un pezzo di storia dell’architettura, Airbnb ha selezionato per voi dieci case Bauhaus o liberamente ispirate a questo stile disponibili sulla piattaforma. Funzionalità ed estetica saranno le vostre compagne di viaggio.

Villa d’autore a pochi passi da Boston

Foto da Ufficio Stampa

Questa villa firmata proprio da Walter Gropius è una vera e propria chicca per i Bauhaus lovers. Qui si può respirare la quintessenza della filosofia di questo movimento e godere dei quasi 1215 di ettari di riserva naturale che la circondano. Luce naturale, spazi interni generosi e alcuni oggetti iconici, completano l’esperienza.

Dove: Bedford, Stati Uniti

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/32907794

Villa a un passo dalle nuvole

Situato nelle Highlands meridionali, questo capolavoro è opera dell’architetto Harry Seidler, primo ad esprimere i principi del Bauhaus in Australia. Vi innamorerete delle geometrie, del gioco di vuoti e pieni che lascia spazio alla luce e della vista mozzafiato sulla gola del fiume Wingecarribee.

Dove: Joadja, Australia

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/8674151

Cottage nascosto tra le foreste canadesi

Questo gioiello in perfetto stile Bauhaus con affaccio sul lago e darsena privata, si trova a solo un’ora da Montreal. Essenzialità e forme geometriche unite a qualche accento iconico caratterizzano gli spazi. Ciliegina sulla torta: una piscina interna riscaldata con acqua salata, una sauna finlandese e una Jacuzzi per il massimo relax. (Design and built credits: Annie Côté, Interior Designer, Blake Management. Photo credit Annie Fafard).

Dove: Saint Jean de Matha, Canada

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/46775920

Perla di architettura in una riserva naturale

Vuoi stare vicino alla città ma al contempo allontanarti dal caos? Circondata da una riserva naturale, questa villa è la scelta perfetta! Sarai conquistato anche dagli interni e dagli arredi minimalisti, in perfetta espressione della purezza formale e del funzionalismo del Bauhaus.

Dove: Poznań, Polonia

Link per prenotare www.airbnb.it/rooms/19516005

Alloggio detox nella foresta

Foto da Ufficio Stampa

Progettata da Donald Cromley, apprendista dell’architetto del Bauhaus Marcel Breuer, questa casa risalente alla metà del secolo scorso, con i suoi dettagli originali è il sogno non solo dei fan del Bauhaus ma anche di chi aspira al silenzio e alla pace. Impagabile la sensazione di dormire tra gli alberi con il suono del ruscello come musica di sottofondo.

Dove: Chichester, Stati Uniti

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/10518177

Appartamento moderno all’insegna dello stile

Situato in una posizione centrale ma silenziosa, questo alloggio si trova in un edificio tradizionale di Budapest. Molto luminoso, è caratterizzato da un design contemporaneo e dalla semplicità formale che rispecchia i dettami della scuola Bauhaus con oggetti belli e funzionali.

Dove: Budapest, Ungheria

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/46611280

LEGGI ANCHE : — Italiani in volo: ecco le paure più comuni e le situazioni più irritanti

Rifugio immerso nella natura selvaggia

Questo è il rifugio perfetto per gli amanti dell’architettura di metà XX secolo e della vita all’aria aperta. Progettato dall’architetto Philip Johnson, dalle sue ampie vetrate si gode una splendido panorama sul fiume Hudson. Il luogo dove l’uomo e la natura si incontrano.

Dove: Newburgh, Stati Uniti

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/81149141

Accenti retrò e Bauhaus nel cuore di Budapest

Godetevi il soggiorno in questo eclettico appartamento degli anni ’30 recentemente ristrutturato in stile Bauhaus. Arredato con elementi vintage dagli anni ’40 agli anni ‘80, si trova nel quartiere storico a pochi passi dal Danubio. Ideale per trascorrere del tempo di qualità con amici o in famiglia sfidandosi a biliardo.

Dove: Budapest, Ungheria

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/28236331

Alloggio affacciato sul fiume Havel

Foto da Ufficio Stampa

Lungo le sponde del fiume Havel, questo alloggio è un vivido esempio di architettura Bauhaus con le sue ampie vetrate e le linee geometriche. Gode di una posizione privilegiata a breve distanza in bicicletta dal centro di Berlino ed è il luogo perfetto per chi desidera rilassarsi lungo il fiume ed esplorare le attrazioni turistiche della zona.

Dove: Berlin Charlottenburg, Germania

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/6010441

Ispirazioni Bauhaus nell’entroterra statunitense

Questa casa circondata da sentieri escursionistici e piste ciclabili è un vero paradiso per gli amanti dello sport e sorge in un quartiere di case costruite a metà XX secolo, ispirate allo stile Bauhaus. L’architettura minimalista, gli ampi soffitti e le imponenti vetrate si combinano con un mix eclettico di mobili e arredi coloniali.

Foto da Ufficio Stampa

Dove: Lexington, Stati Uniti

Link per prenotare: www.airbnb.it/rooms/11477510



Foto da Ufficio Stampa