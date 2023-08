Sono ben otto su dieci gli italiani che dichiarano di avere qualche paura quando devono volare. Rumori e turbolenze tra i motivi di preoccupazione in volo.

Prendere un volo aereo, magari per raggiungere una splendida destinazione di vacanza, può essere un’esperienza indimenticabile. Ma può anche rivelarsi un enorme incubo. Secondo l’indagine condotta dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, infatti, sono ben otto su dieci gli italiani che dichiarano di avere almeno una paura legata ai voli in aeromobile. Timori che iniziano ben prima dell’imbarco, praticamente non appena si accede all’aeroporto. Impossibile per alcuni, quindi, godersi il viaggio in maniera serena almeno fino a quando non hanno recuperato il loro bagaglio e sono nei pressi dell’uscita.

Ma che cosa impaurisce o infastidisce di più? Sette italiani su dieci amano l’esperienza del volo e solo due su dieci soffrono di aerofobia. Perdere il volo, smarrire il bagaglio, non trovare il passaporto o suonare quando si passa ai controlli di sicurezza sono le paure più comuni delle persone in aeroporto. A queste si aggiungono il rumore, lo spazio insufficiente per le gambe e le turbolenze una volta che si è decollati.

Foto da Ufficio stampa Jetcost

Il team di Jetcost ha elaborato un quadro dettagliato sull’esperienza di volo, coinvolgendo 3mila persone di età superiore ai 18 anni, che hanno viaggiato almeno una volta negli ultimi due anni. Ecco che cosa è emerso nel dettaglio.

Dall’ingresso all’aeroporto alle paure in volo

Per prima cosa, è stato chiesto se l’esperienza di viaggio in aereo – dall’aeroporto di partenza a quello di destinazione – fosse di loro gradimento: sette su dieci hanno dichiarato di aver apprezzato l’esperienza complessiva (69%). Quindi, gli intervistati hanno svelato di avere diverse paure sia a terra sia sull’aereo . Le dieci paure più comuni in aeroporto sono risultate essere:

Perdere il volo Perdere il bagaglio Perdere il passaporto, la carta d’identità o la carta d’imbarco Suonare ai controlli di sicurezza Vedere il proprio volo cancellato Dover aprire la borsa ai controlli di sicurezza Avere il bagaglio che pesa più del consentito Avere il volo in ritardo Essere sorpresi con qualcosa che non appartiene al proprio bagaglio Perdere una coincidenza

“È perfettamente comprensibile che i viaggiatori si preoccupino di perdere il proprio bagaglio o il proprio aereo”, dichiara Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost. “Anche il provare imbarazzo se si deve aprire la valigia o essere perquisiti per aver suonato nel passaggio ai controlli di sicurezza può essere una preoccupazione reale. È anche vero che la stragrande maggioranza dei viaggiatori teme di incontrare persone rumorose sul proprio volo. Cosa che potrebbe essere risolta semplicemente se tutti fossero un po’ più rispettosi ed educati verso il prossimo, soprattutto in luoghi così piccoli come la cabina di un aereo. Abbiamo tutti il diritto di iniziare le vacanze in pace e tranquillità”.

Foto da Ufficio stampa Jetcost

Per quanto riguarda, poi, il volo, il 21% degli intervistati ha confessato di avere paura di volare. Quindi, è stato domandato che cosa trovassero più irritante, fastidioso o spaventoso durante il volo. Ecco le risposte più comuni:

Il rumore (54%)

Il non avere abbastanza spazio per le gambe (39%)

La turbolenza (33%)

Il dover aspettare gli altri passeggeri (31%)

I prezzi elevati di cibo e bevande (26%)

Le misure di sicurezza (23%)

Il posto a sedere angusto (21%)

La sensazione di claustrofobia (16%)

La qualità del cibo (11%)

Entrando nel dettaglio, gli intervistati infastiditi dal rumore hanno specificato le ragioni più frequenti. Ovvero:

Bambini che piangono Persone che parlano ad alta voce Gruppi di giovani in gita che gridano o di addio al celibato che fanno gli spiritosi Chi russa nel sonno Genitori che sgridano i figli Chi è sotto l’effetto dell’alcol

È stato, poi, chiesto ai partecipanti come vorrebbero che le compagnie aeree affrontassero il problema del rumore e le soluzioni più frequentemente proposte dagli intervistati sono state le seguenti: una zona senza rumore sugli aerei, come avviene su alcuni treni (64%); far sì che il personale di cabina ordini ai passeggeri che disturbano di fare silenzio (25%); distribuire gratuitamente cuffie o tappi per le orecchie a chi lo richiede (11%).

Foto da Ufficio stampa Jetcost

Le regole più ignorate

Tra gli aspetti più apprezzati di un volo aereo, invece, figurano la sensazione di vacanza che si prova in volo (35%), la vista dai finestrini (24%), la sensazione di volare (16%) e l’intrattenimento a bordo (14%). L’11% ha dichiarato che l’atterraggio è la parte preferita del volo. Infine, a tutti gli intervistati è stato chiesto se avessero seguito tutte le istruzioni, le norme e i regolamenti di sicurezza previsti durante il volo, e sette intervistati su dieci hanno risposto di no. È stato quindi domandato loro quali regole di sicurezza non rispettassero.

Ecco le cinque regole di sicurezza più ignorate:

Prestare attenzione agli assistenti di volo mentre spiegano le istruzioni di sicurezza prima del decollo Indossare la cintura di sicurezza Mettere i bagagli nella cappelliera o sotto il sedile Non utilizzare dispositivi elettronici durante l’atterraggio e il decollo dell’aeromobile Stare in piedi in aereo quando si dovrebbe stare al proprio posto

E voi, siete d’accordo con questi dati?

Foto da Ufficio Stampa Jetcost