Airbnb offre un’esperienza letteraria di una notte nella biblioteca segreta dell’iconica Cattedrale di St Paul a Londra: come funziona

Siete stati già a Londra? Scommettiamo che non avete però mai visitato la biblioteca segreta all’interno della Cattedrale di St Paul: grazie a Airbnb, ora è possibile trascorrervi una notte e leggere, leggere e ancora leggere indisturbati.

Se la vostra serata perfetta è stendervi sotto le coperte con un libro in mano e perdervi tra le piccole grandi emozioni delle protagoniste di Jane Austen, tra i misteri sapientemente costruiti da Edgar Alla Poe o tra le avventure più incredibili di Huckleberry Finn e Mark Twain, allora Airbnb ha ciò che fa al caso vostro.

Il soggiorno di una notte all’interno di questo luogo fra i più iconici di Londra, si terrà venerdì 15 marzo e gli ospiti interessati possono inviare una richiesta di prenotazione a partire da martedì 12 marzo 2024 alle 11:00 al link airbnb.com/hiddenlibrary. I topi di biblioteca verranno ospitati dalla #BookToker @abbysbooks e il soggiorno è disponibile per due adulti al costo di £7, colazione e cena incluse.

Nascosta tra le mura di in uno dei luoghi più iconici della città, la biblioteca segreta di St Paul trasporterà gli ospiti alla scoperta del mondo incantato della letteratura, tra gli oltre 22.000 volumi a disposizione, dai grandi classici agli inediti di Holly Jackson, Kevin Kwan e John Grisham.

Come funziona il soggiorno nella biblioteca segreta di St Paul

Gli ospiti accederanno alla Cattedrale dalla porta del Decano e salendo lungo la famosa scala a chiocciola, progettata dall’architetto inglese Sir Christopher Wren oltre 300 anni fa, varcheranno le porte della suggestiva biblioteca. Qui potranno immergersi in un vero e proprio paradiso letterario prima di essere accolti dal Decano di St Paul per un tour esclusivo della Cattedrale. Successivamente, avranno l’opportunità di sfogliare in anteprima le pagine delle ultime fatiche di Holly Jackson (The reappearance of Rachel Price), John Grisham (Camino ghosts) e Kevin Kwan (Lies and weddings), non ancora disponibili al grande pubblico.

Per cominciare la serata, agli ospiti sarà servita una cena presso un ristorante della zona, al rientro dalla quale potranno abbandonarsi ad una notte all’insegna di sogni letterari all’interno della biblioteca segreta. Al loro risveglio, dopo la colazione, affronteranno la salita alla spettacolare cupola della Cattedrale di St Paul, dalla quale ammirare le splendide vedute sulla città. Ma non finisce qui: come ricordo indelebile ciascun ospite riceverà una copia autografata dei romanzi della Penguin Random House US non ancora pubblicati.

Gli ospiti soggiorneranno in una camera da letto allestita nella biblioteca e avranno accesso alla sala lettura, alle nicchie e all’area principale della biblioteca.

Amanda Cupples, General Manager Northern Europe di Airbnb, ha fatto sapere: “La biblioteca segreta della Cattedrale di St Paul è un vero paradiso per gli amanti dei libri che cercano un’avventura a tema senza precedenti. Siamo davvero felici di offrire l’opportunità di pernottare in questo luogo dei sogni, tra gli edifici più leggendari al mondo, ad appassionati di letteratura e storia e a chiunque voglia vivere un’esperienza unica a Londra: una fantastica esclusiva Airbnb”.

Foto: Simone Morciano via Ufficio Stampa