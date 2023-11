Himorta a Lucca Comics & Games ci racconta il suo percorso da cosplayer e i suoi sogni nel cassetto: l’intervista.

A Lucca Comics & Games incontriamo Himorta – la cosplayer da oltre 1 milione di follower su Instagram – presentatrice e grande protagonista al Gaming Village Let’s be Toghether by Mediaworld. È l’occasione giusta per scambiare quattro chiacchiere con una delle rappresentanti del mondo cosplay per eccellenza. «Qui è meraviglioso, ci sono tantissime parate. – ci dice subito Himorta – Sembra davvero di entrare in un fumetto o in un videogioco. Ovunque ti giri ci sono cosplayer che ti fanno respirare quell’aria di magia».

Dalle esperienze in tv («Ho partecipato come concorrente a Ciao Darwin e poi sono stata chiamata per fare un provino. Oggi festeggio il mio sesto anno ad Avanti un altro», dice) al suo primo fumetto, Himorta coglie l’occasione per fare un punto sulla propria carriera. «Devo tanto alla televisione – commenta – e poi il mio personaggio si è espanso anche sul web. Oggi raccolgo una community di più di un milione di appassionati. Per il fumetto, credo sia il sogno di qualsiasi cosplayer quello di diventare un supereroe».

Tra i personaggi che interpreta, Himorta ci rivela di essere particolarmente affezionata alla Sirenetta («Mi dicono spesso che le somiglio. Mi piace perché è una donna che sfida le leggi della natura per amore») e ci confessa il suo sogno nel cassetto. «Il cosplay mi ha aperto tantissime porte come quella del cinema. – chiosa – Mi auguro di riuscire di condurre un mio programma nerd. La conduzione mi piace davvero tanto».