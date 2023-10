L’influencer donna più seguita d’Europa nel mondo del cosplay sarà special guest star del Gaming Village by Mediaworld a Lucca.

Himorta, influencer donna più seguita d’Europa nel mondo del cosplay, sarà una delle grandi protagoniste a Lucca Comics & Games 2023. La cosplayer con oltre 1 milione di follower su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social sarà, infatti, special guest star al Gaming Village ‘Let’s be Toghether’ di Mediaworld .

All’anagrafe Antonella Arpa, Himorta parteciperà attivamente all’evento come presentatrice e mattatrice dell’ampio spazio creato dal fumettista Giovanni Timpano. Il Gaming Village è un luogo in cui videogiochi, tornei, eventi cosplay e arte si fonderanno in un’unica esperienza dedicata al divertimento e alla condivisione.

Foto da Ufficio Stampa

Himorta parteciperà a show match, esibizioni dal vivo e incontri speciali con il pubblico. Ma ci saranno anche momenti interattivi con quiz legati al mondo del gaming, interviste e talk con celebrità del mondo dei fumetti, nonché un contest speciale con una sfilata cosplay.

Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d’Europa, Himorta ha vestito i panni di oltre duecento personaggi tra videogiochi, manga, serie TV, cartoni animati, film e comics. Grazie alla sua presenza nel cast di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, ha contribuito anche a portare il mondo dei fumetti in TV.

LEGGI ANCHE: — Zerocalcare rinuncia a Lucca Comics & Games, che replica: «Non dimentichiamo la nostra missione»

Oltre alla sua carriera di cosplayer e showgirl, Himorta è anche un’autrice di fumetti firmando La carta del fuoco, storia in cui mondo reale e fantasy si fondono. Nelle pagine del libro, Arpa racconta le esperienze di una famosa cosplayer che si trasforma in un’eroina moderna grazie a un misterioso potere conferitole da una speciale carta.

Foto da Ufficio Stampa