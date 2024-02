Michela Andreozzi, Valentina Nappi e Diana Del Bufalo ci raccontano ‘Pensati Sexy’, commedia al femminile su Prime Video.

Su Prime Video è disponibile la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi, Pensati Sexy, con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi. Prodotto da Fabula Pictures e scritto da Daniela Delle Foglie, Pensati Sexy racconta la vita di Maddalena (Diana Del Bufalo), 30 anni e zero autostima. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar Valentina Nappi, che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

«Ho incontrato Daniela Delle Foglie – ci racconta Michela Andreozzi – e aveva questa storia da raccontare sull’inadeguatezza di una giovane donna che passa attraverso il contatto col suo corpo. Un corpo a cui viene data la voce di una pornostar. Valentina era nel progetto già all’inizio del soggetto del film. È la storia di una relazione con la sessualità senza freni e senza giudizio. Per me era super interessante, sono temi attuali. Come l’oggettificazione: il corpo della donna non è più della donna. Noi ne parliamo con leggerezza, ma il corpo femminile è un tema serio».

Da un lato Maddalena e dall’altro Valentina a raccontare la relazione con la sessualità al femminile. «Con Valentina – dice Diana Del Bufalo – ci siamo subito prese. È nata un’amicizia. È stato bellissimo, esilarante, ci son stati momenti altissimi sul set. Michela è stupenda, mi ha diretto molto bene, e sul personaggio devo dire che non ho faticato troppo. L’ho sentito, ero un po’ Maddalena in adolescenza». Del resto, è la stessa Andreozzi (a cui Diana fa i complimenti per la regia) a sottolineare che, per quanto la Del Bufalo si racconti «con freschezza, in realtà ha una parte molto deep che deve gestire quotidianamente. Lei questo viaggio l’ha fatto, io l’ho visto».

Chi proprio non si è mai sentita una Maddalena è Valentina Nappi: «Ho la fortuna e sfortuna di fregarmene di ciò che pensano gli altri. – commenta – In alcuni periodi mi sono sentita inadeguata, ma verso me stessa. Sono un po’ intoccabile su certi aspetti».

Chiediamo infine a regista e cast cosa sia per loro la sensualità. «Per me è la self confidence e il rapporto con se stessi», dice Michela Andreozzi. «Ci si confronta spesso, ma ognuna è unica e ha il suo corpo. – aggiunge Diana Del Bufalo – Sei fatta così, confrontarsi con altre è sbagliato. Anche i social a volte danno esempi sbagliati. Sei meravigliosa, ma lo devi sapere tu». «La sensualità – aggiunge infine Valentina Nappi – è giocare. Sapere che armi hai per giocare, usarle e divertirti nel farlo». «Qui prendiamo chili di appunti», scherza la Andreozzi, che sottolinea l’intervento attivo della Nappi anche sulle battute da dire. «Le ho cambiate perché faccio me stessa. – precisa la pornostar – Non posso dire cose da figa di legno».