Abituati a imprese eroiche – l’una sui campi di pallavolo l’altro sulle piste innevate– Kristian Ghedina e Francesca Piccinini sono I Giganti di Pechino Express. E stanno già dando filo da torcere alle coppie impegnate lungo la Rotta del Dragone nell’edizione in onda su Sky Uno e in streaming solo su NOW. “La prima cosa a cui ho pensato? Wow, è arrivato il mio momento. E adesso?”, ci dice la pallavolista a proposito delle prima reazione alla proposta. “Da una parte ero felicissima, dall’altra avevo un po’ di paura… avendo visto le puntate precedenti”.

Nessun tentennamento, invece, per Ghedina che ha accolto subito con entusiasmo il viaggio con la sportiva. “Mi ha fatto molto piacere essere scelto tra i partecipanti e mi sono sentito un privilegiato. C’è una cosa, poi, che mi ha sorpreso: non pensato di trovare un sacco di persone che vivono con niente. E sono felici. In quelle terre (il viaggio quest’anno tocca Vietnam, Laos, e Sri Lanka, ndr) si torna indietro con la mente di tanti anni. Il che mi ha ricordato i racconti dei nonni, quando mi dicevano che si andava a scambiare il burro con le uova, attraversando a piedi il passo Falzarego… è incredibile! Devi veramente resettare la testa e sentirti fortunato”.

A proposito di incontri, ci spiegano poi Kristian Ghedina e Francesca Piccinini che proprio l’incontro con le persone è stata la parte più emozionante. Insieme agli straordinari paesaggi. “Che emozione! Veramente noi per loro eravamo degli sconosciuti ma ci aprivano le loro case con il sorriso e con gli occhi curiosi. Non avevano tanto ma quel poco che avevano ce lo hanno sempre dato”.

Chi sono I Giganti di Pechino Express

Kristian Ghedina, nato a Cortina d’Ampezzo 54 anni fa, è stato uno dei discesisti italiani più vittoriosi in Coppa del mondo di sci, nonché tra i migliori specialisti della sua epoca: ha ereditato la passione per lo sci dalla mamma Adriana, mettendola in pratica sin dalla tenerissima età. Dopo il suo ritiro dalle gare, nel 2006, si dedica alle corse automobilistiche gareggiando nel Campionato italiano Superturismo e nella Porche Supercup. Amante della velocità e dell’adrenalina, non si ferma un momento, non a caso la sua canzone preferita è Vita Spericolata di Vasco Rossi.

Francesca Piccinini, 44 anni, di Massa Carrara, è una delle pallavoliste italiane più conosciute e amate. Nel 1993 anni debutta in serie A, nel 1995 in Nazionale, e con la maglia azzurra vince la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 1996 e quella ai Mondiali del 2002: per quest’ultimo successo viene nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Nel corso della sua lunga carriera vince anche 7 Champions League e 5 scudetti. Annuncia il ritiro nel 2019, ma la lontananza dal campo dura poco e ritorna a giocare a distanza di pochissimi mesi, per poi ritirarsi definitivamente nel 2021. Resta comunque nel settore in veste di vicepresidente dell’ultimo club in cui ha militato, la Uyba Volley di Busto Arsizio, e dal 2022 è volto di Sky Sport come commentatrice tecnica. Per i suoi risultati sportivi ha ricevuto il Collare d’oro al Merito Sportivo dal CONI.

Pechino Express – La Rotta del Dragone (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda ogni giovedì alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

