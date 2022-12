“I migliori giorni” Argentero, Scarano e Lodovini protagonisti di San Valentino. Intervista

Arriva il 1 gennaio 2023 al cinema "I migliori giorni" film in 4 episodi che fa riflettere sulle festività..come quella di San Valentino

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l’8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Arriva dal 1 Gennaio 2023 al cinema “I migliori giorni” regia Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.

Un cast straordinario per un film corale come dicevamo, che vede protagonisti dell’episodio San Valentino Luca Argentero, Greta Scarano e Valentina Lodovini. Una ricorrenza quella dedicata alla celebrazione dell’amore fin troppo affollato fra lui, lei, l’altra e la lei dell’altra per una coppia che, dopo 25 anni, lo festeggia ancora.

Ironia, amarezza, risate sono gli ingredienti per questa commedia che fa riflettere sull’umanità e rivalutare le nostre feste. In primi proprio quella di San Valentino e dell’8 Marzo.

“Nel nostro episodio diamo voce a tutti quelli che quando arriva San Valentino dicono ‘che noia’. Ma perché devi essere costretto a questa liturgia stramba, non si tratta di festeggiare o meno l’amore tutti giorni. È strano doverlo condire con degli orpelli, è un po’ strano, un po’ bizzarro. Poi ai nostri personaggi serve perché in quel giorno capiranno delle cose in più, però di base nella vita di tutti i giorni abbiamo tanti casini che incastrarci pure che devi per forza andare a cena… Poi ci sta per l’economia per portare la gente fuori, soprattutto dopo due anni in cui siamo stati blindati.. Mi raccomando questo San Valentino tutti fuori, usciamo tutti a festeggiare, sarà una figata pazzesca! Però ecco non è proprio così necessario” Luca Argentero – Attore

Sono d’accordo con lui anche Greta Scarano e Valentina Lodivini, che sottolineano quanto l’amore sia un sentimento delicato che vada coltivato tutti i giorni. Ma qual è per loro l’ingrediente per rendere un giorno migliore rispetto ad un altro, o per definirlo tale?

Per Scarano è la preparazione del viaggio, per Lodovini ogni giorno è unico e irripetibile, per Argentero far si che il giorno trascorso non vada sprecato è diventata una missione. Ognuno ha un proprio pensiero un proprio modo di vedere le cose, tanto che la nostra domanda ha aperto un piccolo dibattito!

Per scoprire come la pensano i tre protagonisti di ‘San Valentino’ de “I migliori giorni” non vi resta che guardare la nostra intervista.

Il film vi attende in sala a partire dal primo gennaio 2023

Gli episodi de ‘I migliori giorni’

La vigilia – interpreti Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Liliana Fiorelli, Marco Bonini, Pietro De Silva, Jonis Bascir, Laline Cafaro

Capodanno – Max Tortora, Paolo Calabresi, Giorgia Salari, Mariachiara Dimitri, Giuseppe Ragone, Daniele Locci

San Valentino – Luca Argentero, Greta Scarano, Valentina Lodivini, Maria Chiara Centorami

8 Marzo – Stefano Fresi, Claudia Gerini, Tiberio Timperi, Ludovica Martino, Malvina Ruggero