Maria Chiara Giannetta è Blanca, il nuovo commissario in arrivo su Rai 1

Dal 22 Novembre su Rai 1 arriva una nuova fiction che saprà travolgervi: si intitola Blanca e ad interpretarla è Maria Chiara Giannetta

Preparatevi ad essere travolti dalla vivacità e dalla solarità di Blanca un commissario di polizia diverso da tutti quelli incontrati fino ad ora. È lei la protagonista della nuova fiction Rai, di cui vi proponiamo una clip in esclusiva, in onda in prima serata sulla rete ammiraglia dal 22 Novembre.

Diretta da Jan Maria Michelini vedenti panni della protagonista Maria Chiara Giannetta al cui fianco troviamo Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Pierpaolo Spollon. Blanca è un crime drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Come dicevamo Blanca è vivace, solare, capace di sdrammatizzare tutto, a partire dalla sua condizione: ha perso la vista quando era poco più che una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta anche la sorella maggiore. Ha ottenuto uno stage di sei mesi nella polizia. E in commissariato dovrà scontrarsi con la diffidenza dei nuovi capi e colleghi, in un ambiente di lavoro maschilista e un po’ retrogrado. Dovrà relazionarsi con il commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza troppi problemi, e con l’ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli, pericolosamente affascinante. Per conquistare la fiducia di entrambi, Blanca dovrà dimostrare che può dare un contributo originale alle indagini, grazie alle doti e alle abilità che ha sviluppato negli anni.

Ma la nostra protagonista, non solo sa orientarsi al buio, leggere a fondo gli stimoli tattili, sonori e olfattivi, mentalizzare spazi e punti di riferimento; potrà anche contare sull’aiuto del suo fedele cane guida Linneo.

Sono doti che al pubblico appaiono come dei veri e propri superpoteri, ma che Blanca deve paradossalmente sfoderare per riuscire a essere una ragazza normale…anche se lei normale non sarà mai, perché la sua realtà è proprio quello che la rende straordinaria. Per questo Blanca arriva a sconvolgere la vita del commissariato e dei suoi nuovi colleghi con una ventata di energia, carica come la sua musica preferita, il funk che ascolta a tutto volume a casa e per le strade della città.

Vi lasciamo alla clip esclusiva, ricordandovi che l’appuntamento con Blanca, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è dal 22 Novembre su Rai 1.

Crediti foto@Ufficio stampa Lux Vide