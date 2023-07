Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre.

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, torna a Milano il 7 e l’8 ottobre. Per la sua decima edizione, per la prima volta, il Festival si svolgerà nell’affascinante e storica cornice del Castello Sforzesco.

Durante le due giornate exhibition, live performance, workshop, laboratori e incontri in cui si discuterà di come il nostro Paese sta costruendo il suo futuro, mettendo al centro i territori e la loro capacità di connettersi con il mondo. Un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali si confronterà sul ruolo dell’innovazione come strumento di crescita e benessere. Scienziati, tecnologi, grandi aziende, Pmi, start-up, artisti e intellettuali discuteranno di come – anche in un mondo globalizzato – le culture e le politiche locali siano in grado di influenzare i processi d’innovazione e la nascita di nuove tendenze.

Per ulteriori informazioni sull’evento e registrarsi: https://eventi.wired.it/nextfest23-milano

I primi ospiti della tappa di Milano del Wired Next Fest

Tra i primi nomi annunciati: Amandeep Singh GIll, Drusilla Foer, la giornalista russa Ekaterina Kotrikadze. E ancora Douglas Rushkoff – teorico dei media, scrittore e professore al Queens College di New York – autore di Solo i più ricchi, libro che racconta le storie vere di multimiliardari che si preparano a lasciare la Terra. Ci sarà poi la cantautrice e rapper Rose Villain, fresca del successo del suo debut album Radio Gotham. Ma anche Turbo Paolo (al secolo Paolo Sarmenghi, comico social con oltre 174mila follower su TikTok) e il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, celebre per il suo podcast Passa dal BSMT!.

Altri ospiti sono Brando Benifei (relatore dell’Artificial Intelligence Act del Parlamento europeo), la sociologa Francesca Coin (autrice de Le Grandi Dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e i nostri sogni di libertà), la vice capo dipartimento della Protezione civile Titti Postiglione, il premio Nobel per la Pace 2007 Riccardo Valentini, la deputata Anna Ascani, il rettore dell’Università Bocconi Gianmario Verona.

Ci saranno poi Federica Cacciola, creatrice del personaggio di Martina Dell’Ombra, e l’attore Paolo Camilli, Anna Gaia Marchioro, BeComedy UK e il nuotatore e campione paralimpico Simone Barlaam.

Infine Simone Riflesso, Francesco Lepore, Gianluca Iacono, Chiara Albanese, Beniamino Pagliaro, Paolo Iabichino, Laura Baraldi, Lucio Besana, Roberto De Feo, Marco Bentivogli, Matteo Saudino, Antonella Veltri, i 2Men1Kitchen, Elisa Motterle, Valentina Petri, Maurizio Bonati e Eva Benelli, che interverrà sul tema della gestazione per altri. Il Wired Next Fest vedrà anche l’esibizione live di Nayt e del rapper Villabanks.