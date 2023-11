Vota per la tua immagine preferita per il Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award: come fare

Appassionati di fotografia naturalistica e amanti della natura da tutto il mondo riunitevi a votare per la vostra immagine preferita per il Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award.

Aperte le votazioni popolari per il Miglior fotografo naturalista dell’anno

Dall’immagine di un pesce “saltafango” che difende il suo territorio a un giovane volpe londinese che sbuca da un bidone pieno, da un tenero orso bianco accoccolato su un iceberg a due coniglietti bianchi che si scambiano un bacino, le 25 immagini indimenticabili esplorano la bellezza del mondo naturale e l’impatto delle nostre azioni.

©Mark Boyd, Wildlife Photographer of the Year

Le fotografie sono state selezionate dal Natural History Museum di Londra, che promuove e sviluppa l’evento, e da una giuria internazionale tra 49.957 candidature provenienti da 95 paesi. La selezione di quest’anno include il momento in cui un pinguino Adélie si avvicina a un pinguino imperatore e al suo pulcino di Stefan Christmann, e l’immagine suggestiva di Britta Jaschinski con indumenti di moda realizzati con le pelli di alcuni dei felini più minacciati.

©Daniel Dencescu, Wildlife Photographer of the Year

Miglior fotografo naturalista dell’anno: a chi andrà il People’s Choice Award?

Il Dr. Douglas Gurr, Direttore del Natural History Museum, afferma: “Il Premio People’s Choice del Wildlife Photographer of the Year offre sempre una selezione sorprendente di immagini, e quest’anno non fa eccezione. Invitiamo il pubblico a unirsi alla giuria e votare la loro preferita; che sia una bellezza mozzafiato o una storia potente, sarà sicuramente una decisione difficile!“

Leggi anche: — TORNA LA LINCE SUL GRAN PARADISO DOPO 100 ANNI: LA SCOPERTA CHE RIACCENDE LA SPERANZA

Il pubblico può votare la propria immagine preferita online o presso l’esposizione principale del Wildlife Photographer of the Year al Natural History Museum di Londra fino al 31 gennaio 2024.

Il vincitore e le prime quattro immagini saranno annunciati nel febbraio 2024 e saranno esposti online, unendosi ai vincitori della cinquantanovesima competizione annunciati quest’anno. Le immagini del People’s Choice Award saranno anche in mostra nell’esposizione del Wildlife Photographer of the Year a South Kensington fino alla chiusura dell’esposizione il 30 giugno 2024.

I 10 CIBI PIÙ PERICOLOSI PER I GATTI: LI CONOSCI PROPRIO TUTTI?

©Hermann Hirsch and Jan Lessman, Wildlife Photographer of the Year

Utilizzando il potere emotivo unico della fotografia, il concorso annuale e l’esposizione itinerante mettono in luce storie ispiratrici e impattanti del mondo naturale per creare sostenitori del pianeta.

Come iscriversi al contest fotografico

La sessantesima edizione del contest è attualmente aperta per le iscrizioni a fotografi di tutte le età, nazionalità e livelli di esperienza fino alle 11.30 GMT di giovedì 7 dicembre 2023. Per celebrare il momento, il Wildlife Photographer of the Year ha annunciato la gratuità della quota di iscrizione per oltre 100 paesi, modifiche alle regole del concorso e un nuovo premio speciale per incoraggiare storie piene di speranza del mondo naturale.

Vota online per il vincitore del People’s Choice Award qui: www.nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice