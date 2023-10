Xiaoxiao Yang di Infernotto Yum Pub (Cuneo) è la vincitrice dell’edizione 2023 di Stella Artois Draught Masters Italia.

L’edizione 2023 di Stella Artois Draught Masters Italia – il contest organizzato da Stella Artois, premium brand di AB InBev in Italia – si è conclusa con la vittoria di Xiaoxiao Yang. È lei la miglior spillatrice di birra in Italia, direttamente dall’Infernotto Yum Pub di Cuneo. «Sono felicissima di aver vinto. – dice Xiaoxiao Yang – C’erano colleghi di alto livello, competenti, ed è stata una competizione molto tosta. Ho iniziato a conoscere il mondo della birra cinque anni fa con l’apertura del mio locale, Infernotto, a Cuneo. Nell’ultimo anno mi hanno tirato dentro a Stella Artois e a Draught Masters. Ho deciso di partecipare e provare questa nuova esperienza».

La finale si è tenuta giovedì 26 ottobre all’Hotel Magna Pars di Milano. Oltre al titolo di Draught Masters Italia Stella Artois 2023, Xiaoxiao ha ottenuto una fornitura di birra omaggio e la Belgian Experience per visitare il Birrificio di Stella Artois. Xiaoxiao si è contraddistinta per la sua abile tecnica e maestria nell’arte della spillatura, superando magistralmente le due prove della finale. Durante la prima sfida, ha dovuto spillare due calici da 40cl in sequenza in due minuti di tempo. Nel corso della seconda prova, invece, ha avuto due minuti di tempo per spillare tre calici di Stella Artois da 20cl. E non solo: ha preso parte a un test di servizio al tavolo dei giudici, rispondendo poi a due domande degli Ambassador.

Xiaoxiao Yang e gli altri spillatori sul podio

«Devo dire che mi piacerebbe tornare a Draught Masters in altre vesti, per vedere altre sfaccettature. – aggiunge la vincitrice – Vorrei trasmettere questa passione che ho per la birra anche ad altre persone, ai partecipanti o a chi ci segue con passione».

Sul podio, anche Marco Rinero (Jocasta Discopub, Peveragno – CN) e Francesco Stazione (Donegal Irish Pub, Frattamaggiore – NA), classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto. A condurre la finale, Simone Rugiati, mentre a decretare il vincitore una platea d’eccellenza di esperti di birra: Matteo Tremolada (Direttore Vendite On Trade di AB InBev Italia), Flavio Dacomo (vincitore della precedente edizione di Draught Masters Italia), Tom Robberechts (Zythologist, Beer Trainer, Direttore Visite e Draught Session del Birrificio di Stella Artois), Allaine Schaiko (vincitore del World Draught Masters 2012 e Global People Director di AB InBev) e Michaela Miedl (Brewery Operations Director BU Central).