La SIAE è presente a Sanremo nella settimana del festival con una Piazza della Musica e un calendario di eventi. I dettagli.

La SIAE a Sanremo è ormai da anni una realtà consolidata e apprezzata, tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori. Tante storie, un luogo unico: per l’edizione 2024, la SIAE e le principali collecting e sigle associative dell’industria musicale italiana animeranno Piazza Borea D’Olmo, trasformata per la settimana festivaliera in Piazza della Musica. Uno spazio di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico, che prevede la SIAE Lounge e la Casa della Musica.

Casa della Musica ospiterà panel a cura delle collecting e delle associazioni partner dell’iniziativa. Tanti i temi che saranno trattati. Tra questi, NUOVO IMAIE affronterà la lotta alla pirateria, Sanremo Story, la creatività in gioco e la musica nei locali pubblici. ASSOMUSICA gli spettacoli dal vivo e le nuove frontiere del turismo culturale e AUDIOCOOP la tutela della musica indipendente e il Made in Italy.

A Casa della Musica, inoltre, si terrà la seconda edizione degli Stati Generali della Musica Italiana, dove l’industria musicale riunita si confronterà con il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. E sempre in Casa della Musica tornano i Caffè d’Autore, per raccontare libri legati alla storia della musica italiana. Ecco gli appuntamenti:

7 febbraio: La Musica è un lampo di Stefano Senardi , che parlerà del suo libro con Diodato .

, che parlerà del suo libro con . 8 febbraio: Nico Donvito e Marco Rettani presentano il loro Ho vinto il Festival di Sanremo

e presentano il loro Ho vinto il Festival di Sanremo 9 febbraio: Paolo Jannacci protagonista di un incontro dedicato a Enzo Jannacci

protagonista di un incontro dedicato a Enzo Jannacci 10 febbraio. La scatola magica di Sanremo di Walter Vacchino e Luca Ammirati

“Il comparto Musica in Italia mai come ora vive un periodo di grande floridezza in termini di vendite, partecipazione del pubblico e indotto industriale. Per questo abbiamo deciso di rafforzare la presenza e l’impegno di SIAE a Sanremo», dichiara il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

«Siamo da sempre al fianco dell’industria musicale e di SIAE non solo con il Festival di Sanremo, una manifestazione conosciuta a livello internazionale e che ha costituito nel corso degli anni un trampolino di lancio per tanti artisti», sottolinea l’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio.

«La nostra programmazione – prosegue – spazia dalla musica leggera dei Festival estivi, al Concerto del 1° Maggio, allo spazio sempre maggiore per Eurovision Song Contest, per arrivare alla ricca e nutrita programmazione riservata alla cosiddetta musica colta su Rai 5 o Rai Radio3. Voglio anche sottolineare il grande impegno riservato da Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio e i canali specializzati per diffondere e divulgare le tante manifestazioni musicali in giro per l’Italia».

«Per questa nuova edizione del Festival della Canzone Italiana, SIAE raddoppia: i luoghi di incontro a firma SIAE diventano due, permettendo così a piazza Borea d’Olmo di accrescere il suo appeal e di configurarsi a pieno titolo come una vera e propria Piazza della Musica. Grazie alla Società Italiana degli Autori ed Editori per continuare a credere in noi e per le tante proposte che come sempre arricchiranno la settimana del Festival», dichiara il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

Piazza della Musica nasce con il patrocinio di RAI; main partner ASSOCONCERTI, NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori; partner ASSOMUSICA; supporter AUDIOCOOP, EVOLUTION, PMI e SCF. RAI RADIO2 è media partner dell’iniziativa, realizzata da iCompany di Massimo Bonelli.

