Robert Watts, produttore dei più importanti blockbuster della storia del cinema, eccezionalmente in Italia il 21 settembre.

Robert Watts sarà l’ospite d’eccezione di IMAGinACTION il 21 settembre al Teatro Comunale di Ferrara. Il grande produttore britannico parlerà, per la prima volta in assoluto in Italia al Festival Internazionale del Videoclip, della sua straordinaria carriera e dei grandi film realizzati. Racconterà inoltre aneddoti e storie di set, e svelerà alcune sorprese.

In suo onore, la serata sarà dedicata al rapporto tra cinema e videoclip. Un’occasione per omaggiare i suoi film che sono stati anche fonte d’ispirazione per tanti registi di video, e per celebrare l’entrata nel mondo della cultura di questa particolare forma d’arte – quella, appunto, del videoclip musicale – a tutti gli effetti equiparata al cinema.

Robert Watts è considerato uno dei pilastri dello star-system cinematografico. Molti dei film da lui prodotti nel corso della sua lunga carriera hanno registrato incassi record, tra i più alti di tutti i tempi (tra questi, la trilogia di Star Wars e i primi tre capitoli di Indiana Jones). Watts ha lavorato a fianco di alcuni tra i più grandi nomi dell’industria cinematografica mondiale (George Lucas, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, tra gli altri), ed è stato anche tra gli artefici del grande successo di 2001 Odissea nello spazio, in qualità di responsabile della produzione.

Molti kolossal sono passati sotto la sua produzione e organizzazione. Solo per citarne alcuni, James Bond si vive solo due volte con Sean Connery, Papillon con Steve McQueen e Dustin Hoffman, e Chi ha incastrato Roger Rabbit, pietra miliare del film d’animazione, e che lo vide vincitore in Italia anche del David di Donatello come miglior produttore nel 1989, anno in cui Watts venne nel nostro Paese (per l’unica volta), per ritirare il Premio.