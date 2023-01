Prosegue la rassegna Sabato d’Autore alla BiblioteCanova

Il sabato pomeriggio le porte della BiblioteCanova di via Chiusi all’Isolotto sono aperte, dalle 16 alle 19, per una serie di incontri d’Autore, gratuiti, ricchi di spunti e riflessioni fra libri, artisti e cantautori. I sette eventi settimanali sono organizzati da Associazione Lucana Firenze e presentati da Giancarlo Passarella, scrittore e presidente di Ululati dall’Underground – Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con il Quartiere 4 del Comune di Firenze.

Giancarlo Passerella ha dichiarato: “.. Il 10 Giugno a Villa Vogel abbiamo avuto l’anteprima del libro su Georges Brassens con Beppe Chierici (pubblicato dalla lucana Villani Editore): in quella occasione Mirko Dormentoni (presidente del nostro quartiere) ed Antonella Di Noia (neo nocchiera dell’Associazione Lucana a Firenze) hanno pensato ad una rassegna culturale da farsi un Sabato pomeriggio al mese alla Biblioteca Canova, con diretta Facebook e ripresa video. A me il compito di trovare gli argomenti su cui 3 persone diranno la loro, coinvolgendo il sociale, il territorio e la nutrita verve dei lucani fiorentini ..

Gli incontri sono partiti a novembre con Dario Gaudioso (del progetto Agromonte – Il paese degli indovinelli per la valorizzazione della variegata linguistica lucana, con il dialetto che diventa arte, ceramica, cultura e crea indotto anche economico), Matilde Rosati (consigliere comunale a Prato, ma anche cantautrice e recente vincitrice di alcuni importanti festival, perché le sue canzoni spaziano tra avatar, smarrimento e straniamento giovanile) ed Andrea Fallani dell’Associazione Lib(e)ramente Pollicino ed i loro Salotti Letterari.

Tra dicembre e febbraio si proseguirà con i lucani Cecilia Di Pierro (autrice del libro Rosso Lucano) e Maddalena Antonia Albano (con il suo volume dedicato alle nozze Sanseverino Gaetani del 28 Aprile 1686), con l’attore Bruno Santini nei panni di scrittore e con Martina Castagnoni della libreria On The Road. Attesi poi Aldo Pasca ed i Nonni Leggendari, ma anche Andrea Morandi e gli Artigiani della Lettura.