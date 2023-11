L’artista propone la sua ultima installazione, che proietta il visitatore in un’agorà virtuale

Dal 23 al 26 novembre 2023, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea “Roma Arte in Nuvola” si arricchirà di una straordinaria installazione firmata da Vincenzo Marsiglia: “Map (Star) the World Cloud”. Un’opera d’arte digitale che trasforma l’esperienza del visitatore in un viaggio multisensoriale, guidato dall’innovativa tecnologia degli Hololens2 digitali.

Marsiglia torna in Italia dopo il successo della mostra internazionale “Moderne Art Fair” sugli Champs-Élysées di Parigi e ripropone la sua idea di arte mediata dalla tecnologia: in questo caso un ponte fra passato e presente. “Map (Star) the World Cloud” è infatti un anfiteatro multisensoriale, con al centro una scultura classica. Grazie agli Hololens2, i visitatori possono non solo mappare la statua, rivelando dettagli impercettibili, ma anche immergersi in un’agorà moderna che stimola i sensi e la condivisione.

Roma Arte in Nuvola, la ricerca di Marsiglia

Alla base del progetto di Marsiglia c’è la condivisione: l’installazione deve essere un momento collettivo dove comunicare percezioni e sensazioni e dove il visitatore può sfruttare la tecnologia per un dialogo impossibile nella realtà. La sua opera è stata antesignana dell’integrazione fra umano e digitale e “Map (Star) the World Cloud” è solo l’ultima ricerca dell’artista per comprendere le relazioni umane.

L’opera invita a riflettere sul significato complesso delle interazioni umane, stimolando nuovi modi di condivisione attraverso movimento, curiosità e incontro.

“Map (Star) the World Cloud” sarà protagonista alla terza edizione della Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea “Roma Arte in Nuvola”, ideata e diretta da Alessandro Nicosia e prodotta da C.O.R. con la direzione artistica di Adriana Polveroni. Un evento che celebra l’arte moderna e contemporanea, accogliendo gli oltre 36 mila visitatori della precedente edizione.

L’installazione è stata realizzata grazie al sostegno di Startit, Rnb4Culture e Ditta Strolighi Claudio. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale: www.romaarteinnuvola.eu.