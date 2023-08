C’è anche un nuovo ritratto di Harry Styles tra le opere di David Hockney in mostra alla National Portrait Gallery di Londra. Biglietti in vendita.

Sono oltre trenta i nuovi ritratti di David Hockney che saranno in mostra, per la prima volta, alla National Portrait Gallery di Londra in occasione della sua riapertura il prossimo 2 novembre. L’esposizione annunciata è l’aggiornamento del precedente allestimento interrotto a causa della pandemia e includerà esempi dei ritratti più recenti di Hockney. I nuovi dipinti saranno, dunque, esposti accanto ai ritratti originariamente presenti nelle sale come parte della presentazione del 2020.

E tra le opere spicca un inedito ritratto di Harry Styles, piccola perla inaspettata di David Hockney: Drawing from Life. Dipinto, come tutte le altre tele, nello studio dell’artista in Normandia tra il 2021 e il 2022, il quadro – acrilico su tela – è datato 1 giugno 2022 e ritrae la popstar che ha appena concluso a Reggio Emilia il suo Love On Tour.

Foto di Lloyd Wakefield da Ufficio Stampa P&D

Con circa 160 opere da collezioni pubbliche e private, oltre che dalla David Hockney Foundation e dall’artista stesso, David Hockney: Drawing from Life descrive a pieno l’arte di Hockney. Questo grazie soprattutto ai ritratti più personali. Si tratta di quello dell’amica Celia Birtwell, della madre Laura Hockney, dell’ex partner e curatore Gregory Evans, del suo stampatore Maurice Payne e dell’artista stesso.

Supportata da White & Case, la mostra esplora il lavoro dell’artista negli ultimi sei decenni, con l’aggiunta di nuovi ritratti, raffiguranti amici e visitatori dello studio Normandy di Hockney. Come è stato proprio per Harry Styles. I ritratti segnano un ritorno alla pittura dopo un periodo trascorso a catturare il paesaggio attraverso le stagioni sul suo iPad. Ogni ritratto è stato dipinto dal vero, direttamente sulla tela senza alcun disegno sottostante e completato in due-tre sedute.

LEGGI ANCHE: — ‘Loki’, nel trailer della seconda stagione Ke Huy Chan e Jonathan Majors

La mostra: un viaggio dagli Anni Settanta ai ritratti più recenti

Oltre alle 33 nuove opere, l’allestimento 2023 include disegni a matita colorata creati a Parigi nei primi Anni Settanta e una selezione di disegni degli Anni Ottanta. In quella stagione particolarmente intensa, l’artista arrive a realizzare un autoritratto al giorno per due mesi. Si aggiungono opere viste raramente, tra cui la sua suite di incisioni A Rake’s Progress (1961-63), ispirata alla serie di William Hogarth con lo stesso titolo (1697-64).

Harry Styles, 31st May 2022 by David Hockney. Acrylic on canvas. 1219.2 x 914.4 mm © David Hockney. Photo Credit: Jonathan Wilkinson, Collection of the artist.

“Dopo la nostra riapertura e il successo di una brillante prima estate, sono lieto di riallestire questa importante mostra”, ha dichiarato il Direttore della National Portrait Gallery Nicola Cullinan. “Mantiene la promessa che ho fatto a David nel marzo 2020, [ovvero] che saremmo tornati con la sua meravigliosa mostra in giorni migliori. Hockney è oggi uno degli artisti più rispettati e rinomati a livello internazionale e i suoi nuovi ritratti dimostrano la costante e continua ingegnosità e forza creative”.

“Con oltre trenta nuovi energici e perspicaci dipinti ritratti di amici e visitatori dello studio Normandy dell’artista, è un vero privilegio avere l’opportunità di collaborare nuovamente con David Hockney”, sono le parole di Sarah Howgate, Senior Curator of Contemporary Collections, National Portrait Gallery.

Informazioni generali: catalogo e biglietti

David Hockney: Drawing from Life sarà accompagnato da un catalogo cartonato illustrato (£ 35), con circa 160 ritratti, un saggio della curatrice Sarah Howgate e un’intervista con David Hockney. I nuovi ritratti dipinti da Hockney nel suo studio in Normandia saranno inclusi come parte di un’esclusiva immagine guidata libro, David Hockney: Normandy Portraits (£ 18,95). Entrambi i volumi saranno disponibili nei negozi, presso la Gallery e online.

I biglietti per la mostra autunnale della National Portrait Gallery, David Hockney: Drawing from Life (2 novembre 2023 – 21 gennaio 2024) sono in vendita a questo link.

Foto da Ufficio Stampa National Portrait Gallery / crediti indicati