L’attesa seconda stagione di ‘Loki’ debutterà il 6 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+.

Manca poco alla seconda stagione di Loki, di cui Disney+ ha finalmente diffuso trailer e poster (oltre a una serie di foto di scena). I nuovi episodi della serie Marvel Studios debutteranno in streaming il 6 ottobre, in esclusiva sulla piattaforma. Dal trailer, possiamo ammirare innanzi tutto l’esordio nell’universo Marvel di Ke Huy Chan, così come il ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang. La prima stagione di Loki – ricordiamo – è la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e la seconda promette nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell’Inganno in nuove avventure con la TVA.

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.