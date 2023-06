I chiostri di San Pietro a Reggio Emilia si preparano a ospitare, dal 12 ottobre 2023 all’11 febbraio 2024, la mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea 1984 – 2024’.

Si intitola Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024,la mostra inedita che celebra i quarant’anni di una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Organizzata e promossa da Fondazione Palazzo Magnani con il Comune di Reggio Emilia, iCCCP – Fedeli alla Lineasi sono imposti come un fenomeno capace di ritrovare continuamente la propria attualità grazie a intuizioni restano punti di riferimento per gli appassionati. Così, dal 12 ottobre 2023 e fino all’11 febbraio 2024i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia saranno la casa di un’esposizione speciale a quarant’anni dall’uscita del primo EP ‘Ortodossia’.

Copertina catalogo mostra da Ufficio Stampa

Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur riaprono, dunque, un archivio di immagini, suoni, testi, abiti e scenografie. Ne nasce una mostra che vuole sottolineare la forza dirompente dei testi e l’aura quasi mitologica che circonda il gruppo. Il percorso cronologico e antologico porterà il visitatore a scoprire i dischi pubblicati dai CCCP, la gestazione di ognuno di essi, tra suoni, testi, abiti e performance.

Il tutto attraverso ambientazioni immersive che, grazie a installazioni sonore, video, parole e immagini, rinnovano il caos dell’essere CCCP, le esperienze quotidiane delle varie fasi creative, le sperimentazioni e i concerti. “Celebrare i 40 anni di storia dei CCCP significa omaggiare una delle realtà musicali più all’avanguardia”, afferma il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. “I CCCP diedero parole e musica a una generazione. La loro esperienza andò al di là del gruppo stesso, gemmando un’esperienza artistica feconda in cui una moltitudine di band […] portò sul palcoscenico italiano un modo nuovo, diverso, di fare musica e cultura.

“Dagli esordi a Berlino sino ai grandi concerti nei teatri e nelle arene di tutto il Paese – prosegue Vecchi – i CCCP proposero un punto di vista anticonformista. Nei loro brani all’epoca spirava un vento nuovo, diverso, rispetto a tutto quanto era stato sentito sino ad allora. Siamo certi che questa grande mostra a loro dedicata saprà restituire almeno un po’ dello spirito di quei giorni, a 40 anni esatti di distanza”.

Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024: informazioni utili e appuntamenti

Da martedì 13 giugno, è attiva sul sito della Fondazione Palazzo Magnani la prevendita del biglietto early bird alla mostra Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea. 1984 – 2024. A partire dal 12 ottobre sarà disponibile, al bookshop e in tutte le librerie, il libro-catalogo a cura Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur, per Interno4 edizioni. Trecento pagine a colori in cui si potrà ripercorre l’esperienza della mostra attraverso la riproduzione di grafiche, fotografie, testi e immagini originali. La prevendita del catalogo è aperta sul sito della casa editrice e nelle maggiori librerie.

Inoltre, sabato 21 ottobre i CCCP – Fedeli alla Linea saranno al Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia per il Gran Gala Punkettone di parole e immagini. Si racconteranno al pubblico con Daria Bignardi e Andrea Scanzi. Regia di Fabio Cherstich. Prevendite disponibili da domani, 14 giugno, alle ore 9.30, a questo link.

Il progetto allestitivo è curato da Stefania Vasques con i contributi di Arthur Duff, Roberto Pugliese, Stefano Roveda e Luca Prandini. Il light design sarà, invece, firmato da Pasquale Mari. Il progetto espositivoè realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Hanno contribuito alla realizzazione della mostra Coopservice e Coop Alleanza 3.0. La grafica della pubblicazione e i loghi della mostra sono stati creati da Matteo Torcinovich per Interno4 edizioni.

Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni