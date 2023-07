A settembre, la Galleria MAD di Mantova accoglie una retrospettiva dedicata a Andy Warhol per un racconto a tutto tondo del padre della Pop Art.

La Galleria MAD di Lucia Quasimodo (Via Cavour 59, Mantova) annuncia per settembre l’esposizione Warhol’s World. In programma dal 3 al 28, la mostra vuole non solo condurre alla scoperta dell’estetica dell’artista ma anche indagare attraverso la sua filosofia di vita, tra cultura alta e popolare. E oltre alle opere iconiche che hanno reso celebre il maestro della Pop Art, ci saranno fotografie originali anche inedite nella “Factory” degli Anni Sessanta e della sua visita a Roma nel 1977.

Foto da Ufficio Stampa Frigerio Press

In mostra, inoltre, alcuni degli strumenti che Andy Warhol utilizzava nella sua attività o che facevano parte della collezione di oggetti che amava raccogliere in maniera compulsiva. Il vissuto di questo artista è una costante performance artistica, le sue icone non sono quelle religiose ma quelle del consumismo di un’era fatta di prodotti seriali che chiunque può permettersi, una sorta di democratizzazione globale. Perché la Coca-Cola la bevono il Presidente degli Stati Uniti e la star del cinema. Ma anche il barbone o la persona comune, è sempre quella, uguale per tutti.

Il pensiero di Andy Warhol era incentrato sulla critica e sulla celebrazione della cultura di massa, della celebrità e dell’immagine. La sua prospettiva innovativa ha lasciato un’impronta duratura nell’arte contemporanea e ha aperto nuove strade creative per le generazioni successive. Ossessionato dalla celebrità e dalla cultura di massa, l’artista credeva che la fama e la superficialità fossero diventate i valori predominanti nella società moderna. Cosa che si rifletteva nei ritratti delle celebrities e nelle opere che celebravano icone popolari come le lattine di zuppa Campbell.

Warhol’s World: informazioni utili

Da una idea di Lucia Quasimodo

Mostra a cura di Massimo Pirotti e Sergio Zanichelli

Media Partner : Massimiliano Sbrescia, MaterManto

Col patrocinio del Comune di Mantova

03-28 settembre

Inaugurazione domenica 3 settembre ore 18

Presentano Massimo Pirotti con intervento di Sergio Zanichelli

Orari della galleria

Lun chiuso

Mart Giov Ven 15.30/19

Merc 9/12.30

Sab e Dom 10/12 e 15.30/19

Foto da Ufficio Stampa Frigerio Press