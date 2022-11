Enrico Dicò, The Fire Artist, per la prima volta a Milano con una galleria temporanea

Dopo Dubai, Miami, Porto Cervo e Roma, le opere di Enrico Dicò approdano finalmente a Milano dall'1 al 31 dicembre.

Dall’1 dicembre le opere di Enrico Dicò approdano per la prima volta a Milano con una galleria temporanea, aperta al pubblico e visitabile fino al 31 dicembre (in Corso Garibaldi, angolo Via Palermo). Le opere di Dicò hanno fatto il giro del mondo, dal cuore di Roma a Miami e Dubai, fino ad essere protagoniste dentro case e collezioni private di tantissime star di Hollywood. Enrico Dicò è infatti divenuto, negli ultimi anni, un punto di riferimento internazionale della pop art con la sua particolare tecnica di combustione, che gli è valsa oltreoceano la denominazione di The Fire Artist.

La tecnica di Dicò è fondata sull’accostamento tra stampe, materiali rinvenuti dai contesti urbani ed elementi appartenenti a icone mondiali dell’immaginario neo-pop, spaziando da Gandhi a Popeye, fino a Joker, Marilyn Monroe, David Bowie e Albert Einstein, con la particolare tecnica di combustione di lastre di plexiglas adattate sull’opera e l’inserimento di luci a led, in grado di comporre un effetto unico e dinamico di immagini, luci e corrosioni materiche.

I vip pazzi per Enrico Dicò

Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Lionel Richie, Sylvester Stallone, Penelope Cruz, Javier Bardem, Keanu Reeves sono alcuni dei personaggi noti che hanno incluso Dicò nelle loro collezioni private.

Persino Papa Francesco ha ricevuto pubblicamente in Piazza San Pietro un’opera di Dicò, direttamente dalle mani dell’artista, con un’interpretazione personale del Cristo. Così, negli ultimi anni, la galleria permanente di Dicò a piazza de Ricci è diventata un punto di riferimento della pop art nel centro storico di Roma. E una delle mete preferite di quel turismo alla ricerca di opere uniche, che fondono la ricerca artistica con il design d’interni.

L’utilizzo di un elemento come il fuoco nell’arte ha radici profonde nello scorso secolo, attraverso le mani di maestri come Alberto Burri, Andy Warhol e Yves Klein, punti di riferimento sicuramente d’ispirazione per Dicò, che tuttavia utilizza la fiamma al posto del pennello con uno spirito diverso.

Per la speciale occasione inaugurativa dell’1 dicembre, oltre all’affluenza di ospiti speciali, è prevista la presenza dell’artista Dicò, che si esibirà in una live performance con il fuoco in via del tutto inedita. Per tutto il mese di dicembre sarà possibile immergersi tra le luci e i colori delle opere del Fire Artist e volendo acquistare le opere direttamente all’interno della galleria.