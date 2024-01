Tutti i dettagli sulla 34° Mostra Mercato del Disco di Pordenone, in programma il 20 e 21 gennaio 2024.

Dopo il record di oltre 3500 partecipanti e oltre 100 espositori, torna l’appuntamento per tutti gli appassionati del supporto analogico. Anche quest’anno sono gli spazi della Fiera di Pordenone a ospitare la Mostra Mercato del Disco, la più grande fiera del disco in Italia che giunge alla sua 34ª edizione in programma il 20 e 21 gennaio 2024.

La mostra mercato non attrae solo appassionati locali, ma è diventata un evento di riferimento internazionale. Non a caso sono attesi espositori provenienti da diverse nazioni europee – come Germania, Olanda, Austria, Slovenia, Svezia e Croazia – che porteranno una vasta selezione di vinili, CD e memorabilia.

Locandina da Ufficio Stampa

E quest’anno, la fiera propone anche una speciale mostra dedicata ai Tre Allegri Ragazzi Morti che offre la possibilità di acquistare la ristampa in tiratura limitata di ‘MONDO NAIF’, registrazione-manifesto del gruppo friulano. Una mostra sarà dedicata anche ai fondali originali dei concerti della band disegnati da Davide Toffolo. Non solo: la due giorni sarà ovviamente anche l’occasione per trovare gran parte della discografia della band pubblicata da La Tempesta Dischi.

I biglietti sono disponibili su DICE.fm, con l’opzione di un numero limitato di biglietti VIP. Questi offrono l’ingresso anticipato per consentire ai visitatori di iniziare la loro ricerca prima del pubblico generale e includono anche un gadget in omaggio.

Foto da Ufficio Stampa

In attesa della 34ª Mostra Mercato del Disco, domenica 14 gennaio è in calendario l’evento di presentazione di Wino: The Documentary al Capitol di Pordenone con Scott ‘Wino’ Weinrich, veterano della scena heavy, psych, metal e doom. Biglietti acquistabili su DICE.fm. uscito nel luglio 2023, il docufilm racconta la storia di Wino, outsider con un curriculum senza eguali con i suoi anni ‘on the road’. Il tutto attraverso interviste, live, reperti e featuring di Bobby Liebling, Dixie Allen, Jimmy Bower Dave Grohl e altri.

MOSTRA MERCATO DEL DISCO USATO E DA COLLEZIONE DI PORDENONE

20, 21 GENNAIO – FIERA DI PORDENONE

Padiglione 6 – ingresso Centrale

Viale Treviso 1, Pordenone

Orario continuato: 10.00 – 19.00



Biglietti:

Standard: euro 8,00 + prev.

VIP: euro 20,00 + prev.

Disponibili in cassa e su DICE.fm

Ampio parcheggio gratuito e servizio bar interno

Foto da Ufficio Stampa – Shuttestock