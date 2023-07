Lanzo Torinese, provincia di Torino, propone dal 28 al 30 luglio la prima edizione di ‘L ROC, festival gratuito tra musica, ambiente e street art.

Un festival studiato per promuovere il turismo e l’aggregazione giovanile a Lanzo Torinese (TO), tra le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. È la prima edizione di ‘L ROC, in programma dal 28 al 30 luglio in piazza Rolle e nei dintorni della storica ala mercatale della città. L’iniziativa è pensata per coinvolgere in particolare i giovani della fascia d’età dai 15 a 29, attraverso molteplici attività come laboratori, happening artistici e concerti.

Il Festival è organizzato dal Comune di Lanzo Torinese settore Assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con l’Associazione Art Project. “L’evento vuole favorire la collaborazione tra le diverse realtà locali, associazionistiche e commerciali”, afferma Donato Terrameo, Presidente Art Project. E l fine ultimo è “generare occasioni per superare barriere, incomprensioni e diffidenza soprattutto nei confronti del mondo giovanile. Con il desiderio di costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità”.

“Desideriamo che i più giovani, che qui vivono, riscoprano la bellezza delle Valli di Lanzo e contribuiscono a raccontarla ai loro coetanei, attraverso il linguaggio comune della musica” continua Gianluca Ciccaldo, Consigliere dell’Amministrazione Vottero con delega alle politiche giovanili.

Attesissimi ospiti sul palco di ‘L ROC nella serata di sabato 29 luglio, direttamente da X Factor 2022: Lucrezia (del team di Ambra Angiolini) e gli Omini (guidati da Fedez). I criteri di inclusione e partecipazione hanno guidato gli organizzatori nella selezione di giovani artisti e di musicisti emergenti del territorio, affiancandoli a nomi più conosciuti a livello nazionale.

Le attività del Festival ‘L ROC: giovani al centro

Nel periodo del festival sono previste iniziative dedicate ai ragazzi del territorio, tra le quali workshop di street art. U giovani saranno, infatti, chiamati a dipingere alcuni muri della città, manifestando il loro punto di vista su temi riguardanti l’ecosostenibilità, il recupero delle relazioni umane, la tecnologia, le attività sportive, la tecnologia 3D e la condivisione di valori e saperi con la comunità. In programma anche incontri e lavori di gruppo volti a conoscere strumenti di progettazione partecipata e di animazione socio culturale per lo sviluppo del territorio.

Il Sindaco di Lanzo Torinese Fabrizio Vottero Bernardina e l’assessore alle politiche giovanili Erika Zanellatodichiarano: “Una tre giorni dedicata ai giovani, e durante la quale i giovani potranno esprimersi, essere protagonisti, sperimentare, dialogare. Un’occasione di incontro, di confronto e di scambio voluta nell’ambito di una festa ricca di svago e divertimento con appuntamenti musicali. Ma anche di iniziative e momenti di approfondimento durante i quali saremo lieti di accogliere idee, opinioni e suggerimenti”.

A completare l’offerta, la zona food and drink con la presenza di truck dalle peculiarità gastronomiche e un’area espositiva con promozione dell’artigianato locale. Saranno allestite mostre, organizzati dibattiti, aree gioco e sarà dato spazio alle associazioni che promuovono le loro attività pensate per il pubblico giovane. Per le informazioni sul festival consultare il sito in costante aggiornamento e i canali social.

