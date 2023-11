Limbo Festival annuncia le date del 2024: l’evento si terrà dal 5 al 7 luglio sempre nella tenuta Il Ciocco di Barga.

Dopo il successo dell’edizione 2023, Limbo Festival annuncia le date della prossima edizione, che si terrà dal 5 al 7 luglio 2024 nello splendido scenario della tenuta Il Ciocco di Barga (LU). Disponibili i biglietti per l’edizione 2024: early bird tickets per i pacchetti Bosco Glamping, Eco Hotel e Caravan acquistabili qui.

Limbo Festival si prepara a progettare un’edizione ancora più ricca e variegata della precedente. La line up è ancora da svelare, ma intanto emergono le novità: una nuova area glamping, una caravan zone e i retreat di pace e benessere. Il claim scelto per la prossima edizione di Limbo Festival è Believe, Credere. Una parola potente, che esprime una passione crescente, che fa vibrare l’anima.

Limbo Festival è nato con l’idea di comunicare un sistema di valori che celebra la vita, la crescita personale, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa. Proprio per questo, in virtù della crescita e del perfezionamento continui che ha avuto in tal senso, può essere definito uno dei pochi transformational boutique festival in Italia: grazie, infatti, a tutti gli elementi di cui si compone – tra cui musica, cibo, talks, masterclass, meditazione, yoga e rituali wellness – il Festival offre la possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità.

Online anche l’aftermovie 2023, il racconto dell’edizione di quest’anno, una raccolta dei momenti più iconici di Limbo Festival per proiettarsi con anima e cuore verso la prossima.

Limbo Festival: si torna alla tenuta Il Ciocco

Limbo Festival è un evento che unisce musica, natura, enogastronomia e amicizia e che offre ai partecipanti la possibilità di immergersi nella bellezza del paesaggio circostante, ascoltare performance musicali dal vivo, gustare cibi deliziosi e condividere momenti speciali con amici e altri appassionati. È un’occasione unica per trascorrere del tempo all’aria aperta, rilassarsi e creare ricordi indimenticabili.

Anche nel 2024 l’evento avrà luogo nella splendida tenuta Il Ciocco di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. La location perfetta per un’idea di benessere tipica di questi luoghi, dove il paesaggio è autentico e sopravvivono tradizioni senza tempo.

Info e biglietti: www.limbofestival.com.