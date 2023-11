Ricordi vintage di un tempo che fu, quando le ‘figu’ erano il passatempo più gettonati per i ragazzi, ma anche passione attuale per tanti millenials (e i loro figli). L’appuntamento è al Figucon 2024 a Bologna!

Se siete stati o siete tutt’ora appassionati collezionisti di figurine, save the date: l’evento per voi è il FIGUCON 2024, che si terrà il 14 gennaio 2024 a Bologna, organizzato da FigurineForever. Una giornata dedicata ad appassionati e collezionisti di ogni età, qualunque sia la loro missione: cercare album completi, figurine sfuse, rookie, card, comprare e scambiare figurine di tutti gli sport, cartoni animati, didattici, Harry potter, Pokemon, fumetti, film, youtubers, Magic… in una parola, tutto il mondo delle figurine e card di ieri e oggi!

Saranno oltre 40 gli espositori da tutta Italia , che sono anche grandi collezionisti e che riempiranno principalmente i propri spazi di tutto ciò che è figurina: è atteso pubblico da tutta Italia ed Europa.

Via libera agli scambi, con la conferma del Punto Scambio Figurine con lo staff di Figurine Forever dove potrete scambiare 2×1 le collezioni attualmente in edicola. All’interno del FIGUCON è comunque ed ovviamente consentito anche il libero scambio tra collezionisti privati. Confermata l’area Subbuteo, sempre in collaborazione con i campioni d’Europa Bologna Tigers! e confermati anche i giochi, in collaborazione ABC Cards & Games.

Al Bar della Figurina si possono incontrare gl ospiti speciali e partecipare ai giochi del grande Gianluca Roncato, per vincere la maglietta ufficiale del FIGUCON!

Figurine Forever, un grande impegno per il sociale

Presso lo stand di Figurine Forever potrete trovare:

-tutte le 200 figurine solidali autoprodotte (Sticker Celebrativo, Carta Fumetto, Carta Forever, Figurina della Memoria)

-oltre 200.000 figurine in lotti raccolte con il progetto Adotta con la Figurina

-oltre 100 SolidAlbum e tanto altro.

Sarà anche disponibile il primo album di figurine di Figurine Forever, un libro, un diario, uno storytelling di vite vissute attraverso lo sport e la dedizione al sociale.

Presso lo stand di Figurine Forever sarà possibile donare le proprie figurine e card per aiutare il progetto Adotta Con La Figurina , e in occasione del FIGUCON 20’24 superare il MILIONE di figurine raccolte!

IL 2024 di Figucon vedrà come protagonista la storia del Bologna FC attraverso inedite figurine solidali.

Figucon 2024, come funziona

Ingresso confermato a soli 5,00 euro con ingresso libero per tutti i bambini fino ai 10 anni.

Ingresso gratuito per i soci di Figurine Forever con tessera 2023. Nell’occasione del Figucon 2024 sarà possibile tesserarsi per ottenere tutti i vantaggi dell’associazione.

FIGUCON 2024 festeggerà lo sport attraverso l’omaggio all’ingresso delle Celebrative Sticker con campioni e campionesse di calcio, basket e scherma (fino ad eventuale termine scorte).

In collaborazione con Porta Pazienza sarà possibile gustare l’ottima pizza sociale della cooperativa antimafie di Bologna.

La nuova edizione del FIGUCON 2024 sarà questa, ma nel work in progress comunicheremo altre inedite iniziative.