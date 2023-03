Annunciato per il prossimo 13 maggio, il primo Festival Universitario si tiene a Milano: tutte le informazioni per partecipare.

University Network, community che coinvolge oltre un milione di studenti in Italia, annuncia la prima edizione del Festival Universitario. L’evento 2023 è in programma sabato 13 maggio presso Talent Garden di Milano (Via Calabiana) e promette di essere una giornata dedicata a formazione, tecnologia e sostenibilità. Il main stage e la Green house ospiteranno, infatti, speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti illustri e personalità di rilievo. Gli studenti avranno, così, l’occasione di farsi ispirare da esperti di vari settori, trovando al contempo opportunità lavorative e nuove amicizie.

“Gli studenti universitari hanno due esigenze fondamentali”, dichiarano Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network. “Formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo nuove amicizie. Per quanto riguarda il primo aspetto c’è un grande vuoto oggi nel mercato del lavoro. Basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati. Dall’altra parte, per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuori sede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita”.

“Il Festival Universitario – proseguono i fondatori – ha proprio l’obiettivo di soddisfare queste due grandi esigenze in un unico evento che mira a rompere gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa”.

Ma le sorprese però non finiscono qui e dalle 19 circa avranno inizio le attività serali con DJ SET e live music. Con questo mix di attività diurne e intrattenimento, il Festival Universitario intende rendere più ‘cool’ il mondo education. Durante tutto il giorno, inoltre, i partecipanti avranno modo di rilassarsi nelle appositezone relax adibite con cocktail bar, musica, truck food, birre artigianali presso lo straordinario roof top dedicato oppure presso il garden cafè, spazio che accoglierà i visitatori con una speciale welcome bag di benvenuto per vivere al meglio l’esperienza del Festival.

Orario: dalle ore 10 alle 18 / Apertura porte ore 9:30 – è già possibile registrarsi per partecipare al Festival a questo link.

