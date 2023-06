Le L.O.L. festeggiano il settimo compleanno venerdì 7 luglio al parco Zoomarine di Torvaianica, Roma: tutte le info.

Swag, Lady Diva, Neonlicious e Royal Bee sono liete di invitare tutte le fan italiane alla grande festa per il settimo compleanno delle L.O.L. Surprise!. L’appuntamento è per venerdì 7 luglio al parco Zoomarine di Torvaianica, Roma. Sarà un evento speciale, un’intera giornata dedicata alle fashion doll diventate fenomeno mondiale, con eventi a tema e tanto divertimento.

Le bambine saranno protagoniste della festa insieme alle loro doll preferite che le accoglieranno all’ingresso del parco ballando insieme a loro. L’evento clou si terrà poi nel teatro dei Pappagalli: un mega unboxing di 707 sfere L.O.L. Surprise! accompagnato da animazione e da un intrattenimento musicale con giochi e divertimento e a seguire le bambine avranno la possibilità di incontrare le L.O.L. e farsi foto con loro.

Durante la giornata Zoomarine ospiterà anche i laboratori LOL. Dalle 16.30, nel cinema 4D del parco, avrà inizio l’evento più glamour del compleanno: le bambine potranno realizzare il loro sogno di calcare la passerella con un outfit interamente ispirato al loro personaggio preferito. A loro disposizione un corner dedicato al make-up e uno all’hairstylist per prepararsi al meglio.

«Per il settimo compleanno delle L.O.L. Surprise! abbiamo voluto regalare ai numerosissimi fan italiani un evento unico e speciale. Ci sembrava il modo migliore per ringraziarli per l’affetto che fin da subito hanno dimostrato per le nostre fashion doll facendole diventare un vero e proprio fenomeno – ha dichiarato Daniela Pavone, Marketing Director Italy & EMEA di MGA Entertainment – Siamo sicuri che questa giornata rimarrà nel cuore di chi sceglierà di esserci e sarà un piacere anche per noi poterla trascorrere in loro compagnia vivendo così in prima persona il loro entusiasmo che poi è anche il nostro!».

Per partecipare a questa giornata speciale si potrà acquistare il biglietto d’ingresso al Parco per il 7 luglio e quindi aggiungere l’evento nella sezione extra del sito web di Zoomarine, appositamente dedicato all’evento che permetterà di ricevere, il 7 luglio, la sfera L.O.L. Surprise! per prendere parte al grande unboxing.