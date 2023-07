Fino al 27 agosto un fitto programma che vede alternarsi, in uno scenario unico, progetti internazionali, star della musica italiana, grandi voci femminili e il meglio della nuova generazione jazz italiana.

La XVII edizione del Fara Music Festival ha anticipato la propria apertura al primo luglio. Un programma esplosivo che vede alternarsi sul palco del Fara Music Festival progetti internazionali come il Trio Corrente, band brasiliana premiata con un Grammy Award, Shai Maestro, pianista israeliano vero astro nascente del Jazz internazionale, star della musica italiana come Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista, Maurizio Giammarco, Gabriele Mirabassi, Rosario Giuliani, il trio Zeppetella, Bex, Gatto.

Tornano le grandi voci femminili con Karima, Susanna Stivali e Valentina Ranalli. E poi il meglio della nuova generazione Jazz italiana con 16 formazioni in programma tra luglio e agosto. A chiudere la XVII Edizione la prima assoluta in Italia del Duo polacco Jopek Klemensiewicz. Da giovedì 27 luglio terminata l’anteprima si aprirà la XVII Edizione del Fara Music Festival, all’interno del Parco Cremonesi, sempre nel cuore dell’Abbazia di Farfa. 8 Concerti dal 27 luglio al 6 di Agosto. Si alterneranno Karima, il 27 luglio, con il progetto my Songbook. La cantante livornese sceglie i brani che più hanno segnato il suo percorso, tra alcuni di questi spiccano Lullaby of Birdland primo brano cantato per una jam session all’età di 18 anni, Greatest Love of All brano della sua musa ispiratrice, Whitney Houston e Lately.

Il 28 luglio Il Trio del pianista napoletano Andrea Rea ospita il sassofonista Maurizio Giammarco, in un omaggio alla Musica del chitarrista John Scofield. Protagonisti della serata i brani del musicista statunitense che insieme a Metheny e a Frisell hanno rivoluzionato negli ulti 40 anni il linguaggio della chitarra Jazz mondiale. Sabato 29 luglio il Trio Zeppetella Bex Gatto in un concerto tributo a Wes Montgomery, a 100 anni dalla nascita del chitarrista di Indianapolis. Wes è riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi nella storia del jazz, capace di seguire ed evolvere la traccia lasciata dai grandi pionieri dello strumento. Domenica 30 luglio una delle voci più stimate del panorama jazz italiano, quella di Susanna Stivali, incontra il super trio brasiliano Trio Corrente vincitore di Grammy Award in un progetto discografico originale in uscita nei prossimi mesi. Un’anteprima assoluta in cui protagonista sarà il brazilian/Jazz contemporaneo.

Giovedì 3 agosto una produzione e progetto originale del Fara Music Festival tra Brasile e Italia. Protagonisti Paulo Paulelli, Edu Ribeiro, e Fabio Torres, 3 dei musicisti più noti nella scena Jazz brasiliana, vincitori di un Grammy Award e il saxofonista Stefano Di Battista, tra i musicisti italiani più conosciuti al Mondo. Venerdì 4 agosto protagonista della serata è Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale. Affiancato dal chitarrista Nando Di Modugno e il bassista Pierluigi Balducci, i tre musicisti proseguono il loro viaggio evocativo e suggestivo dal Mediterraneo all’America del Sud, su una rotta in cui si intersecano jazz, folklore ed echi della tradizione classica.

Classe 1987 Shai Maestro, è uno dei pianisti più promettenti e di talento della sua generazione. Dal debutto con il suo trio nel 2011, Shai ha continuato sempre più a plasmare la sua musica di un’identità forte. Shai Maestro ha pubblicato cinque album dal suo debutto nel 2011. L’ultimo è The Dream Thief ed è stato pubblicato dalla storica etichetta ECM. Sabato 5 agosto si esibirà in esclusiva 2023 per il Lazio in piano solo. Domenica 6 agosto sarà la volta di Love in Translation, progetto discografico che segna il ritorno di Rosario Giuliani verso una musica imperniata sul sentimento più forte e indecifrabile: l’amore. Fra standard famosi, come Duke Ellington’s Sound of Love del grande Charles Mingus, Love Letters di Victor Young e Edward Heyman e persino una Can’t Help Falling in Love che fu nel repertorio di Elvis Presley.

Dall’11 agosto fino al 27 agosto si alterneranno nella terza parte della rassegna, ancora una volta all’interno del Garden 9 band provenienti da numerose regioni d’Italia. I pugliesi Blinding Spheres (trio elettrico) e Alessandro Casciaro Power Trio feat. Simone Basile, i campani Kairos (etno Jazz) e Antonio della Polla (vibrafono trio), i lombardi Cesare Ferro Quartet e Barba Negri Ziliani e i vicentini Metronautica. Sabato 12 agosto sempre nello spazio Into the Garden andrà in scena “Cantare Pieranunzi propone nuove, emozionanti versioni vocali di composizioni originali del gigante del jazz internazionale Enrico Pieranunzi. Un’operazione nata dallo spunto della talentuosa cantante partenopea Valentina Ranalli che, profondamente ispirata dai brani del pianista romano, ha messo su di essi intriganti testi in italiano, inglese, francese (in un caso, anche in napoletano) e, insieme allo stesso Pieranunzi, ha dato loro una nuova veste vocale che ne esalta la suggestione narrativa.

Abbonamento: i concerti del 27, 28, 29, 30 luglio, 3, 4, 5, 6, 12 agosto avranno un costo di 10,00€. È possibile acquistare l’abbonamento completo 50% OFF a soli 40,00€.

È possibile acquistare il biglietto del singolo evento e l’abbonamento 50% OFF in prevendita (spesa accessoria di 1,50€) attraverso il portale vivaticket.

Si potranno acquistare i biglietti anche la sera dei concerti, se ancora disponibili. Ogni evento è a numero chiuso.

All’interno dell’Area concerti sarà possibile fruire gli spettacoli anche dal ristorante del Festival. A scelta quindi ci si potrà accomodare o in una poltroncina nella platea o nel ristorante del Fara Music, dove si potrà cenare o degustare le nostre bevande.

Prenotazioni:

Mail: info@faramusic.it