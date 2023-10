Cultura culinaria internazionale, tradizione vinicola e conoscenza delle materie prime in cucina: torna Ein Prosit.

Si preannuncia un’edizione speciale quella di Ein Prosit 2023 che si terrà a Udine dal 18 al 22 ottobre, con un’anteprima a Trieste il 18 dedicata alla stampa estera. L’evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano – vuole mettere in risalto la cultura culinaria internazionale, la tradizione vinicola e la conoscenza delle materie prime nella cucina.

La rassegna 2023 offre oltre 160 attività tra cene, degustazioni, masterclass, laboratori dedicati e incontri sia a Udine sia nei dintorni. A dimostrazione di quanto l’evento sia diventato negli anni uno dei simboli dell’enogastronomia italiana e internazionale. L’edizione si pone, in particolare, l’impegno di approfondire la realtà enogastronomica mondiale, con proposte inedit firmate da più di 100 chef rinomati. Tra i presenti solo per fare qualche nome, Carlo Cracco, Quique DaCosta, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito, e molti altri.

Ein Prosit trasforma, così, Udine e il Friuli Venezia Giulia in un centro del fine dining internazionale per cinque giorni che prometteno di regalare esperienze culinarie uniche. Non mancherà, infatti, l’occasione per scoprite abbinamenti culinari inspliti anche grazie ai percorsi didattici, alle degustazioni e ai laboratori. Attesi anche personalità del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore e alcuni dei migliori cuochi con riconoscimenti autorevoli quali le stelle Michelin e 50 Best Restaurants Awards.

Per conoscere il programma completo, tutti i dettagli sono segnalati sul sito ufficiale. Ein Prosit 2023 è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato alle Attività Produttive, Promoturismo FVG, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

Grafica da Ufficio Stampa