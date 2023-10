Torna il format dedicato ai talenti emergenti supportato da Jack Daniel’s che quest’anno propone anche il ‘Best New Act’.

L’autunno si anima a ritmo di musica grazie a Spaghetti Unplugged, format italiano di concerti dal vivo che celebra la nuova musica emergente grazie al supporrto di Jack Daniel’s. La nuova stagione si inaugura in grande stile con due eventi domenica 8 ottobre alle 19:30, a Milano (Apollo) e a Roma (Alcazar Live). E sarà solo la prima di una serie di serate coinvolgenti.

Spaghetti Unplugged offre, infatti, un palco aperto ai nuovi talenti, ospiti speciali e l’immancabile spaghettata di fine serata, che dà il nome al format. Il tutto accompagnato da una drink list dedicata a Jack Daniel’s. Sono questi gli ingredienti speciali che caratterizzeranno le domeniche autunnali, con prossimi appuntamenti in programma per il 22 ottobre, il 5 e 19 novembre e il 3 e 17 dicembre.

Nasce il Jack Daniel’s Best New Act

Novità stagionale è l’avvio di Jack Daniel’s Best New Act New Act che permetterà a un artista emergente di realizzare il suo sogno, con la produzione e la distribuzione del suo singolo. Oltre alla possibilità di esibirsi sul prestigioso palco di Spaghetti Unplugged a Roma e Milano. Un’opportunità unica per chi ama la musica con la stessa passione di Jack.

Il legame tra il brand e la musica ha, infatti, radici profonde dal momento che risale al 1892, quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band. Allora, furono coinvolti gli abitanti di Lynchburg e lavoratori della distilleria per condividere eventi speciali e la musica ha continuato a essere una parte essenziale del viaggio. Un amore reciproco che si riflette iIn ogni nota di Spaghetti Unplugged, creando una sinfonia autunnale fatta di passione, vitalità e successo.