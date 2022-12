‘Drum Winter Camp’: parte la prima edizione

Dall’8 all’11 dicembre il già collaudato e seguito stage di batteria, condotto da Dario Esposito, nella sua nuova versione invernale. Sempre ad Arcevia (AN), ma in una diversa e suggestiva location.

Dario Esposito è un batterista italiano influenzato da diversi stili musicali che vanno dal pop al rock al jazz alla musica elettronica, con 25 anni di esperienza dal vivo ed in studio. Oggi è particolarmente attivo per le registrazioni di batteria dal suo nuovo studio, come produttore ed arrangiatore. Tra le sue collaborazioni il gruppo storico del prog rock italiano, Il Balletto di Bronzo, il trio sperimentale Deelay ed il gruppo jazz – autoriale Federica Baioni 4tet. Nella sua carriera oltre ad aver registrato in Italia ed oltreoceano, si è esibito in moltissimi contesti suonando in alcuni dei più prestigiosi palchi in Italia e all’estero.

Da diverso tempo si dedica attivamente alla didattica attraverso il suo Drum Camp ospitato dalla cittadina di Arcevia (AN). Dall’8 all’11 dicembre 2022, proprio ad Arcevia, parte la prima versione invernale dell’ormai collaudato stage di Dario Esposito, il Drum Winter Camp, questa volta in una nuova suggestiva location, sempre ad Arcevia. Il tutto ruoterà attorno all’argomento dell’improvvisazione ed espressività nei vari stili musicali con questo meraviglioso strumento che è la batteria. Una full immersion di tamburi e di importanti concetti ritmici, con Dario Esposito supportato da Alberto Severini per i corsi di tecnica della mattina e dal contrabbassista Enrico Contardi per quanto riguarda i laboratori pomeridiani.

Inoltre grande sorpresa dell’edizione sarà l’anteprima di un imminente album di prossima uscita. La cittadina di Arcevia, poi, da quest’anno è stata eletta tra i borghi più belli d’Italia e il Drum Winter Camp è decisamente un modo suggestivo e originale per trascorrere il ponte dell’Immacolata, tra i bellissimi paesaggi delle colline marchigiane, il buon cibo, l’ottimo vino e tanta, tanta musica.

Tutte le info su www.darioesposito.com

info@darioesposito.com