‘Disney 100 – The Concert’, un grande evento all’Arena di Verona

In occasione dei primi cento anni di Disney, annunciato un grande concerto celebrativo all’Arena di Verona con la Hollywood Sound Orchestra. Tutti i dettagli.

Il 2023 sarà l’anno in cui la più grande casa di produzione che fa sognare grandi e piccoli compie i suoi primi cento anni. Si tratta, ovviamente, degli studi di animazione Disney, che hanno annunciato l’unica tappa italiana di Disney 100 – The Concert. L’appuntamento con la magia è all’Arena di Verona sabato 13 maggio 2023 alle ore 21:00. A portare nel nostro Paese l’evento è Vivo Concerti (produzione Semmel Concerts) che farà risuonare nel prestigioso anfiteatro le musiche più iconiche.

Locandina da Ufficio Stampa W4Y

Lo show sarà uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le note più amate di sempre e le pellicole di casa Disney. Un grande schermo proietterà, infatti, alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti, per un’esperienza inedita di immersione suggestiva. E sul palco non mancheranno i protagonisti di ieri e oggi: dai classici intramontabili come Topolino, Cenerentola, Il Re Leone e Mary Poppins, fino agli eroi contemporanei. Tra questi, i personaggi Pixar, gli idoli di Star Wars e i supereroi Marvel come Black Panther.

I biglietti sono disponibili online sul sito di Vivo Concerti dalle ore 11 di mercoledì 9 novembre 2022, e dalle 11 di lunedì 14 novembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Foto da Ufficio Stampa W4Y