Due talk e una speciale promozione nel mese di luglio: tutto sull’iniziativa Crazy For Manga di Star Comics e Mondadori.

Star Comics annuncia Crazy For Manga in collaborazione con Mondadori. L’iniziativa è una vera celebrazione estiva della passione per il fumetto giapponese. Durante il mese di luglio, si terranno due eventi in altrettanti iconici punti vendita Mondadori con ospiti di spicco. Sarà inoltre in vigore una speciale promozione rivolta a tutti i lettori di manga.

Crazy For Manga: i talk dal vivo

L’amore per i manga accomuna moltissime persone di tutti i tipi. Ma qual è la scintilla che fa scattare questa passione? È proprio di questo che si parlerà con una serie di ospiti eccezionali, legati in modi diversi al mondo manga e anime. Ecco i dettagli dei talk Crazy For Manga:

Sabato 8 luglio alle ore 18:15

Mondadori Duomo Milano

All’evento milanese saranno presenti Federica Di Meo (tra le più notevoli artiste del panorama manga europeo), Cavernadiplatone (content creator, pioniere della divulgazione manga su Youtube) e Mosè Singh (doppiatore e voce, tra gli altri, di Cavendish in One Piece e di Zen’itsu in Demon Slayer). Seguirà un intervento speciale di Elisa Giorgio e Giulia Maniglio, doppiatrici delle quali ricordiamo i ruoli rispettivamente di Saeko Tanaka in Haikyu!! e di Uzaki in Uzaki-Chan Wants To Hang Out!. Al termine dell’evento gli ospiti saranno disponibili per autografi.

Venerdì 14 luglio alle ore 18:00

Mondadori Megastore Marcianise (Centro Commerciale Campania)

All’appuntamento di Marcianise prenderanno parte Cavernadiplatone e Alessandro Falciatore, che con il nickname Ironic74 è noto come direttore editoriale di Animeclick.it, uno dei maggiori portali italiani dedicati ad anime e manga in tutte le loro sfaccettature. Entrambi i talk saranno moderati da Cristian Posocco, Publishing Manager Star Comics.

La promozione

Dal 4 luglio e fino al 7 agosto, gli appassionati di manga potranno ricevere uno splendido omaggio a celebrazione del proprio amore per il fumetto giapponese. Basterà l’acquisto di 3 manga Star Comics da uno dei punti vendita aderenti (o dal sito Mondadoristore.it) per ricevere l’esclusiva borraccia #ILoveManga: realizzata per l’occasione, è l’ideale per accompagnare le proprie letture durante i caldi mesi estivi. La lista dei punti vendita aderenti e il regolamento completo dell’iniziativa sono disponibili a questo indirizzo.

Foto: Shutterstock