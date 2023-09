Torna ‘Comedy Village’ a Riccione: tantissimi ospiti, da Ghemon a Max Angioni. Tutto sul cast e sul programma.

Torna Comedy Village, che si terrà dall’11 al 17 Settembre presso il Club del Sole Romagna Village di Riccione. L’evento, prodotto da The Comedy Club e ideato da Pietro Sparacino che ne cura la direzione artistica, è giunto alla quarta edizione. In questa edizione più che mai il Comedy Village sarà ricco di attività: nuovi workshop per aspiranti comedian, seminari, talk, spettacoli, open mic e la possibilità di fare networking con tutte le realtà di stand up comedy d’Italia.

Ospiti d’eccezione di questa edizione Luca Ravenna e il suo Improv Show, Stefano Rapone e Daniele Tinti per la prima puntata della nuova stagione di Tintoria, Max Angioni, Marta Filippi, Chiara Galeazzi e Francesco Lancia da Radio Deejay, Barbascura X e Ghemon che parteciperà all’aperitalk Comicità + Musica.

Particolarmente interessante il programma dei seminari che vede tra gli altri Terenzio Traisci, formatore e TEDx speaker, che terrà un seminario sulla gestione dell’ansia, gli esperti di Flatmates interverranno con un incontro sul Branded Content, Podcastory (la prima podcast factory italiana) e il seminario su come si crea e si realizza un podcast. Inoltre anche quest’anno, Comedy Central, la tv di riferimento per la comicità, è Media Partner del progetto e pubblicherà sui propri canali social i momenti salienti e i monologhi migliori del Comedy Village vol. 4.