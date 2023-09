Giovedì 21 settembre secondo appuntamento di Audition per ‘X Factor 2023’: le anticipazioni e una clip in anteprima della puntata.

Giovedì 21 settembre secondo appuntamento con X Factor 2023, in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prosegue, dunque, il cammino delle Audition dopo il debutto che ha regalato esibizioni incendiarie e piene di emozioni. Anche questa settimana tanti ragazzi sfileranno sul palco pronti a conquistare un posto per continuare a coltivare il loro sogno nel mondo della musica. Alla scrivania, i giudici da convincere sono Fedez (alle prese anche con lo spagnolo…), Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, coordinati dalla conduzione di Francesca Michielin

Diversissimi tra loro gli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti rendono la proposta musicale caleidoscopica. Questa settimana c’è chi studia, chi lavora in ufficio e chi rispetto alla musica non ha mai avuto un piano B. Per i quattro giudici il compito rimane quello di selezionare i talenti più interessanti, le idee e le interpretazioni della musica più particolari, indipendentemente dal genere rappresentato sul palco.

La seconda puntata delle Audition è pronta a regalare sorprese con un Gino Paoli in chiave elettronica, la commovente interpretazione de L’addio versioni personalissime di Heroes. Ma c’è anche chi twerka con il suo corpo di ballo…

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp. Quindi, le Home Visit (19 ottobre) e i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW. XF2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

Foto da Ufficio Stampa Sky / Kikapress