Nella puntata delle semifinali di ‘X Factor 2023’ Fedez replica in diretta alle accuse di Morgan (in parte sugli Stunt Pilots).

Nell’ultima puntata di X Factor 2023, quella delle Semifinali, Fedez ha deciso di replicare in diretta a Morgan. L’ha fatto subito dopo l’esibizione degli Stunt Pilots, finiti loro malgrado nel vortice di accuse dell’ex giudice.

«Siccome a me non piace fare finta di niente e sappiamo che fuori dal programma succedono cose, io non mi sottraggo. – esordisce subito Fedez – Non ho niente da nascondere, sono trasparente. Abbiamo un giudice che se ne è andato via e che ultimamente ha fatto un dossieraggio venuto male. Secondo lui, Lorenzo (frontman della band, ndr) ha contribuito a lavorare a un mio album, lasciando intendere che ci fossero favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro: Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. È una cosa normalissima. Ma mettiamo che io lo conoscessi: quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conoscesse Anna Castiglia».

«Voglio dire un’altra cosa a Morgan. – continua poi Fedez – Se pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma, lo dicesse senza insinuarlo. Se è veramente un ribelle che abbia le palle di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qui sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio nel culo. È troppo semplice».

«Al netto di tutto ciò – conclude il giudice – non sono un ribelle né un anti-sistema. Sono un ragazzo che ha una piccola azienda con la mamma, con l’avvocato (per citare Luis Sal, ndr) ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco».