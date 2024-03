Nella puntata di giovedì 14 marzo, Fiorello e la compagnia di ‘Viva Rai2’ regalano una nuova gag sull’attualità. Ecco il video.

Nella puntata di VivaRai2! in onda giovedì 14 marzo, Fiorello ha commentato il recente sviluppo da parte del Parlamento Europeo in materia di Media Freedom Act. Il conduttore ha, infatti, spiegato: “Cosa significa? Che finalmente la politica è fuori dalle televisioni europee”. Quindi? “Se alla Rai togli tutta la politica, è finita, ciao a tutti! Voglio vedere se passa questa cosa come si fa. Io potrei essere un vertice Rai, non essendo un politico. Mi sto già facendo i capelli a punta, a vertice Rai.”

Così Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda salutano, si alzano, congedano telespettatori e pubblico presente al Foro Italico, lasciando il glass vuoto. Ma non si è trattato dell’unica notizia del giorno commentata in puntata a suon di battute. Presto in arrivo nelle librerie il libro scritto da Papa Francesco. Tra le rivelazioni più scottanti che si potranno leggere: “C’è chi in Vaticano speravo che morissi, non mi chiameranno mai Papa Emerito”.

Foto screen da video via Ufficio Stampa

Al conduttore non sfugge la veloce battuta: “Perché Francesco lo sa, vive in Italia, sa che la parola ‘emerito’ è spesso accompagnata da… un’emerita testa di… a lui così non lo chiamate!”. E si commenta poi un altro aneddoto interessante della vita del Pontefice, ovvero che non guarda più la televisione dal 1990: “Adesso lui guarda solo la piattaforma che hanno in Vaticano, Papazon Prime. Guarda solo Fazio, poi si va a confessare!”.

In materia di politica italiana si parla anche dell’incontro di Mattarella con un gruppo di influencer, dove il Presidente della Repubblica ha detto: “Io da influencer mi dedicherei ai bambini”. E Fiorello aggiunge: “Farebbe una cosa tipo i Mat Senza Tarella!”. Infine, Rosario coglie l’occasione per fare gli auguri al cantautore e compositore Gianni Bella, suo amico storico. “Oggi è il compleanno del mio caro amico, siciliano come me, Gianni Bella. Buon compleanno Gianni!”.

Foto da Ufficio Stampa / Immagini RaiPlay.it