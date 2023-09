Usher sarà il protagonista dell’Apple Music Halftime Show del Super Bowl LVII, di scena il prossimo febbraio.

Sarà Usher a esibirsi durante l’Halftime Show dell’Apple Music Super Bowl LVIII presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada), domenica 11 febbraio 2024. «È l’onore di una vita poter finalmente realizzare una performance al Super Bowl e toglierla dalla mia lista dei desideri. Non vedo l’ora di portare al mondo uno spettacolo diverso da tutto ciò che hanno visto di me prima. – ha detto Usher – Grazie ai fan e a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità. Ci vediamo molto presto».

«Usher è un’icona la cui musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale durante tutta la sua carriera, non potremmo essere più entusiasti di vederlo come headliner dell’HALFTIME SHOW di Apple Music Super Bowl di quest’anno – ha dichiarato Seth Dudowsky, Responsabile Musica della NFL – Non vediamo l’ora di lavorare con Usher, Roc Nation e Apple Music per portare ai fan un altro Halftime Show da record».

Usher protagonista dell’Halftime Show al Super Bowl

La partnership pluriennale di Apple Music con la NFL e Roc Nation unisce lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl – la performance musicale più vista dell’anno – con Apple Music, che celebra musicisti, cantautori, produttori e fan, e offre la migliore esperienza di ascolto musicale al mondo con un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e audio immersivo con audio spaziale. La telecronaca dell’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show sarà prodotta da DPS con Roc Nation e Jesse Collins come produttori esecutivi e Hamish Hamilton come regista. Roc Nation fungerà anche da consulente strategico per l’intrattenimento della performance live. I telespettatori possono aspettarsi un accesso senza precedenti dietro le quinte che porterà a una performance storica sul palcoscenico più grande della musica.

All’inizio di quest’anno, lo spettacolo dell’Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show con protagonista Rihanna è diventato la performance dell’halftime più vista di tutti i tempi. La performance ha ottenuto cinque nomination ai Creative Arts Emmy, incluso quello per il Miglior Spettacolo Varietà (LIVE). Nel 2022, lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl LVI con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar ha ottenuto cinque nomination ai Creative Arts Emmy. La performance acclamata dalla critica ha vinto tre Creative Arts Emmy, incluso quello per il Miglior Spettacolo Varietà (Live), la prima volta nella storia dello show.

