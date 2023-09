In occasione della Giornata Nazionale della Neurologia, giovedì 21 settembre alle 21.20 Real Time presenta ‘Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi’.

L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano apre le sue porte a Real Time con il documentario Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi. Prodotto da Stand by Me per Warner Bros. Discovery, da un’idea di Alessandro Perin, il documentario va in onda il 21 settembre in prima serata su Real Time, in occasione della Giornata Nazionale della Neurologia. È il racconto sincero della quotidianità di un luogo straordinario, un’eccellenza mondiale, a partire dalle storie di chi quel luogo lo anima con professionalità e passione.

La vita dell’ospedale è vista attraverso il punto di vista di chi ci lavora in prima linea: tre neurochirurghi che hanno deciso di dedicare le loro vite all’Istituto. Il prof. Francesco DiMeco, Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia, mentore e punto di riferimento per tutti i neurochirurghi, soprattutto i suoi collaboratori più fidati, il dott. Alessandro Perin e la dott.ssa Cecilia Casali. Accanto a loro anche la dott.ssa Deborah Maradini, psico-oncologa che accompagna le storie dei pazienti. Medici nella duplice veste di supereroi ed esseri umani, con le loro paure e i loro dubbi.

Le storie dei pazienti dell’Istituto Besta, accompagnano il racconto delle giornate dei dottori all’interno dell’ospedale. Tutte le mattine alle 8 in punto inizia il “giro visite”, arriva poi la sfida più complessa, quella della sala operatoria. E poi ancora, gli specializzandi che, nei simulatori all’avanguardia del Besta, sperimentano operazioni virtuali, prima di affrontare quelle reali sui pazienti. Un vero e proprio team di specialisti, ognuno con il suo expertise, al servizio dei pazienti oncologici.

Tutto il possibile – Vita da neurochirurghi (60’) va in onda il 21 settembre alle 21.20 su Real Time, disponibile in contemporanea su discovery+. L’hashtag ufficiale è #TUTTOILPOSSIBILE.

