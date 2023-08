Un freestyle dedicato ai RAEE: nel docufilm ‘Materia Viva’ le rime del rapper Tormento per promuovere riciclo ed economia circolare.

Un freestyle – apertamente richiesto durante le riprese di Materia Viva – a tema sostenibilità: lo ha improvvisato Tormento, storico leader dei Sottotono. Materia Viva è il primo docufilm dedicato al tema dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e dell’economia circolare. È prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE, il principale consorzio che in Italia si occupa della gestione dei RAEE.

Grazie a un linguaggio pop e a un cast di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura a livello nazionale e internazionale (da Susan Sarandon a Federica Pellegrini, da Irene Grandi a Carlo Conti), Materia Viva vuole raggiungere e sensibilizzare il pubblico sul contributo che ognuno di noi può dare allo sviluppo di un’economia circolare sempre più efficace.

E io ti parlo con la rima improvvisata didattica: non voglio che mio figlio viva in un mondo di plastica: è questo l’attacco del freestyle di Tormento. Barre che richiamano l’attenzione di tutti su un tema importante, per il quale anche la musica può fare la sua parte. Lo spezzone girato dal rapper si conclude con Lo sai, lo ha imparato mio figlio alla scuola elementare: la prima regola è impara a riciclare.

LEGGI ANCHE: Sottotono: «Sempre stati secessionisti»

Il docufilm, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, andrà in onda su Rai3 il 31 agosto, alle 22.

Foto: Kikapress