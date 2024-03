Tommaso Zorzi debutta come giudice nella nuova edizione di ‘Cortesie per gli ospiti’: la nostra intervista.

Il 25 marzo torna su Real Time (canale 31) Cortesie per gli ospiti, con una novità: Tommaso Zorzi debutta come giudice per la nuova categoria Home Style. In realtà, una delle tante novità: il factual più longevo della tv italiana tocca infatti quest’anno anche il traguardo delle 20 edizioni. Tommaso Zorzi, appassionato da sempre di home design, affiancherà i veterani Csaba dalla Zorza, che come sempre giudicherà il Lifestyle, e Roberto Valbuzzi, che avrà il compito di giudicare l’area del Cooking. L’iconico programma – prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:20.

«Per me è un grandissimo onore. – ci dice Tommaso Zorzi – Faccio parte della famiglia di Real Time da 3, 4 anni. Quando mi hanno proposto un loro cult, è stato bellissimo. Ero già stato ospite del programma e ho ricevuto questa proposta durante una riunione. Eravamo lì per altro e mi hanno detto che cercavano un giudice per Cortesie per gli ospiti. Ho detto Io lo farei subito. Quando la riunione è finita, era fatta».

Tommaso Zorzi: «Real Time, una rete comfort»

Secondo Zorzi, Cortesie per gli ospiti ha il plus di essere «un programma cortese, educato, non urlato. – commenta – È una bella televisione che ancora rimane e riesce a fare numeri. Questo è bello: siamo abituati a un tv più urlata, mentre questo programma è incentrato sulla cortesia. Oggi direi che è quasi rivoluzionario». Una rivoluzione che coinvolge, in parte, Real Time in toto. «Alla Real Time Experience c’eravamo tutti – ricorda Zorzi – e fa ridere. È una rete geniale che alterna programmi con volti noti a programmi con sconosciuti che vanno benissimo. Un bellissimo equilibrio. La tv sembra elitaria, ma forse è molto più democratica di quanto non sembri».

«Sono molto contento di far parte di una rete come questa, in un periodo d’oro. – chiosa – In questo momento non la cambierei per nulla. È unica nel panorama televisivo italiana, con produzioni originali, alcune più freak di altre».

Cortesie per gli ospiti: design e storie comuni

Tra gli incontri che maggiormente hanno colpito Tommaso Zorzi durante l’edizione, quello con «una coppia di donne ucraine che vivono a Milano. – ricorda – Ci hanno raccontato come hanno vissuto certe situazioni. Vedi mondi completamente diversi e capisci che è uno specchio del paese. Andare a casa delle persone è in fondo una cosa intima. E poi un pranzo a Bologna finito in lacrime: facevano i tortellini come li faceva mia nonna e ho capito che la cucina è emozione». Nel primo episodio anche un passaggio di testimone tra Casa a prima vista e Cortesie per gli ospiti.

Chiediamo infine a Tommaso quale programma della rete è un suo guilty pleasure. «Cash or Trash sul NOVE. – risponde – Ho la passione dei mercatini e quel programma è un bel gioiellino. (Paolo, ndr) Conticini poi è bravissimo».