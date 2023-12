‘Da Natale a Santo Stefano’ è il Christmas Show che Stefano De Martino porta su Rai2: musica, danza e risate (promette il conduttore).

Il 26 dicembre, su Rai2, Stefano De Martino intrattiene gli italiani con un nuovo Christmas Show, Da Natale a Santo Stefano. Uno show che punta su «musica, risate e tanta danza», per citare lo stesso conduttore, da sempre fan dei Christmas Show realizzati oltreoceano. «L’idea di un Christmas Show mi ha entusiasmato. – confessa infatti – Sono affezionato all’idea del varietà, ma soprattutto ai Christmas Special. Conosco tutti i tentativi e esperimenti fatti nel mondo. Direi che sono una cosa molto americana, nata negli anni ’60 con Dean Martin. Anche Elvis ne fece uno bellissimo. La parabola scende sempre più in basso fino ad arrivare al mio show. Giudicherete voi se è bello o meno. Io mi sono impegnato per garantire uno show alto».

La prima serata di Stefano De Martino promette grande musica gestita da una corposa big band d’altri tempi, ospiti importanti e disposti a giocare con il performer napoletano. «La big band è una cosa meravigliosa. – dice Stefano – Pino Perris ha messo insieme trenta strumentisti eccezionali. I brani sono tutti ri-arrangiati ed è tutto suonato dal vivo. Ci siamo dati molto da fare, la musica è protagonista ma non è un concerto di Natale. Ci sono ospiti che vengono a deliziarci con le loro cose, ma tutti i reparti si parlano tra loro».

Santo Stefano (De Martino)

La grande festa di Stefano De Martino si svolgerà nel giorno in cui cade l’onomastico del conduttore: per i campani, una data quasi più importante del compleanno. «Gli onomastici al sud sono importanti e sono tanti. – ci dice infatti – Non è semplice ricordarsi tutte le date, ma Santo Stefano se lo ricordano quasi tutti. Quindi mi arrivano più auguri! Mi lega molto anche a mio nonno perché, da tradizione, ho ereditato il suo nome. È sempre stato un motivo in più per festeggiare insieme con tutta la famiglia». E anche le feste natalizie, per Stefano, sono sinonimo di tempo trascorso con i propri cari.

«Sono legato alla famiglia – ci dice – e torno a Napoli dai miei. Natale per me significa stare vicino alle persone care. È importante godersele, perché non abbiamo tanti giorni di Natale da poter condividere con loro». Ma a dicembre Stefano ha anche appuntamenti in teatro con il suo show Meglio Stasera.

«Lo spettacolo sta andando meglio del previsto, soprattutto perché è il primo. – ci dice De Martino – Kafka diceva uno è uguale a niente. Io non ho uno storico, il pubblico arriva in sala con una fiducia che cerco di ricambiare proponendo uno spettacolo originale. Le persone vengono e se ne vanno stupite perché non c’è un precedente. Mi dà gioia vedere le persone soddisfatte dopo lo spettacolo. Grazie a quella reazione, porto quella dimensione teatrale in tv per far vedere a chi non è stato a teatro cosa faccio». E cosa si augura Stefano De Martino per il 2024? «Di conservare questa dote di entusiasmo e cercarlo sempre. – chiosa – E mettermi in condizione di imparare cose nuove».