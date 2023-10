Ospite di ‘Splendida Cornice’, Paolo Rossi canta ‘E la vita, la vita’. In puntata anche Massimo Recalcati e Mario Biondi.

Nella puntata di Splendida Cornice andata in onda giovedì 19 ottobre – in prima serata su Rai3 – tra gli ospiti di Geppi Cucciari anche Paolo Rossi. Il cantautore si è reso protagonista di una emozionante e intensa interpretazione sulle note di E la vita, la vita. Il brano porta la firma di Cochi e Renato e di Dario Fo e Enzo Jannacci. Rossi ha accompagnato la canzone con le toccanti riflessioni sulla vita scritte dall’amico Enzo Jannacci prima della sua morte.

Splendida Cornice: l’intervento di Massimo Recalcati

Nella puntata spazio poi al toccante monologo dello psicanalista Massimo Recalcati sulla genesi dell’odio, motore di ogni guerra. «Ogni volta che noi abbiamo morte della parola abbiamo guerra. Ogni volta che noi abbiamo morte della parola noi abbiamo violenza. – recita Recalcati – E questo, se volete, è il fondamento dell’esperienza umana della vita insieme, cioè della democrazia». Lo psicanalista conclude suggerendo l’unica via possibile per la pace: «La democrazia ci impone che il nostro punto di vista non è l’unico punto di vista, che la nostra lingua non è l’unica lingua, che il popolo che noi siamo non è l’unico popolo. La democrazia ci insegna a fare il lutto dell’un solo popolo dell’una sola lingua dell’una sola fede, dell’un solo Dio».

LEGGI ANCHE: Geppi Cucciari torna con ‘Splendida Cornice’, la sigla è un remake di ‘Ballo, Ballo’

Infine Mario Biondi – dopo essere stato definito dalla Cucciari una sorta di «Patrimonio dell’Unesco, sia musicale che del testosterone», ha regalato al pubblico l’annuncio dell’arrivo del suo decimo figlio.

La puntata è su www.raiplay.it.