Geppi Cucciari torna con ‘Splendida Cornice’ su Rai3: la sigla riprende ‘Tanti auguri’ di Raffaella Carrà: il video.

Un altro inizio scoppiettante per la nuova stagione – la terza – di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura prodotto con Itv Movie, in onda tutti i giovedì in prima serata. Nella sigla, che riprende Tanti auguri – sigla cult del programma Ma che sarà del 1978 – Geppi Cucciari, ancora una volta vestita come Raffaella Carrà, canta e balla.

Le parole sono tuttavia riadattate ai tempi moderni e la conduttrice ironizza: «Guardando i palinsesti io mi sono stupita che questa sera, nove e venti, siamo ancora qui su Rai3». Geppi Cucciari è tornata in prima serata – da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3 – con una nuova edizione del programma di Rai Cultura Splendida Cornice. Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira, dove alto e basso, umorismo e conoscenza si uniscono per sorprendere e appassionare il pubblico a casa e in studio.

La prima puntata della nuova stagione è stata dedicata ai settant’anni della Rai, con tanti ospiti come Fabio Caressa, Sergio Castellitto e Carlo Cracco. E ancora Emanuela Fanelli, Valerio Lundini, Benedetta Parodi, Pino Strabioli e Jasmine Trinca. Gli intermezzi musicali sono a cura di Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, il pianista Mattew Lee, oltre all’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai guidata dal maestro Pietro Mainiti.

E ancora lo scrittore e regista Vito Molinari, il designer Takahide Sano, il giornalista Tommaso Cherici e una performance della Compagnia di danza acrobatica Kataklò. In studio, con esibizioni live, anche la band di Nicola Ballo Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.