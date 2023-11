Ospite a La Volta Buona, Romina ha parlato del rapporto con la sorella Jasmine: ne è uscito fuori un ritratto a cuore aperto

Romina Carrisi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: incinta di quasi 7 mesi del compagno Stefano Rastelli, Romina ha parlato -tra le altre cose- anche del rapporto con la sorella Jasmine, nata dall’amore fra il padre Al Bano e Loredana Lecciso.

Romina Carrisi ha spiegato che per un periodo si erano allontanate ma che poi, dopo essersi sedute ed aver sbrogliato i nodi, il rapporto è tornato più forte di prima. Caterina ha poi mandato in onda una clip della stessa Jasmine. Fra le due grande affetto e scambio di complimenti: Romina la definisce “bellissima, la più bella di tutte, talentuosa e buona”, Jasmine dice che la sorella è stata sempre per lei un esempio da seguire, che è una grande intrattenitrice e che ha tanto da dare.

Romina si è concessa in una lunga e divertente intervista nel salotto de La Volta Buona: ha raccontato come è iniziata la sua storia con Stefano, che lavora anche lui in Rai e che ha conosciuto nel programma di Serena Bortone, ma anche di come ha comunicato alla mamma Romina di aspettare un bambino. Come già evidenziato dalla sorella Jamsine, Romina è molto brillante e divertente: chissà se la vedremo di nuovo in un programma tv?

Romina Carrisi, una vita avventurosa

Romina è l’ultima figlia della celebre coppia Al Bano e Romina Power: nata nel 1987 a Cellino San Marco, ha sempre dimostrato grande amore ed interesse per l’arte e la fotografia. Per molti anni ha vissuto a cavallo fra Stati Uniti e Italia, lavorando nei night club e come commessa, ma anche come modella e fotografa, come pittrice e attrice.

Ora Romina Carrisi vive a Roma con il compagno Stefano e i due stanno cercando casa, con una cameretta in più per il nuovo arrivo.