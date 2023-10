La conduttrice messa in difficoltà a La Volta Buona tenta una fuga disperata… ma viene riacciuffata!

Alessia Marcuzzi in fuga nel salotto di Rai1? Proprio così, la conduttrice romana si è resa protagonista di un divertente siparietto a La Volta Buona, lo show pomeridiano di Caterina Balivo su Rai1: quando si è trovata di fronte alla scelta su chi “tritare” (una rivisitazione del gioco della torre) fra Amadeus e Fiorello, la conduttrice ha scelto la fuga, cercando di far sparire le foto oggetto del contendere. Caterina Balivo ha però difeso il format iniziando ad inseguirla: ad un tratto sembrava volerle tirare le scarpe dietro per fermarla, ma in realtà voleva solo correre liberamente senza tacchi.

Alla fine, senza scarpe e senza fiato, Caterina e Alessia si sono ritrovate sul divano, dove la Marcuzzi ha dovuto cedere e scegliere chi tritare: non vogliamo rovinarvi la sorpresa!

Alessia Marcuzzi in fuga? Una scelta difficile!

Alessia Marcuzzi ha alle spalle una lunga carriera televisiva fra recitazione e conduzione: per anni è stata anche volto del Festivalbar, sia accanto ad Amadeus che a Fiorello. Per questo le era molto difficile effettuare la scelta chiesta dalla Balivo: già durante l’intervista Alessia aveva ricordato la bella sorpresa di Amadeus lo scorso anno a Boomerissima, il programma che conduce su Rai2. Inoltre, sempre l’anno scorso, la Marcuzzi aveva condotto il dopo Festival di Sanremo proprio insieme a Fiorello.

Carriere legate a doppio filo e sostenute ovviamente anche da un’amicizia ventennale… non c’è da stupirsi che Alessia abbia preferito la fuga alla scelta!