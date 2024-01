Si intitola ‘Mafia Mirror’ il primo appuntamento di ‘Overview – Sguardo sui tempi che corrono’ in onda su Sky TG24: il promo.

Da martedì 16 gennaio, Sky TG24 propone Overview – sguardo sui tempi che corrono, una serie di approfondimenti in pillole dedicati a temi economici, sociali e di geopolitica. La serie sarà trasmessa durante le principali edizioni del telegiornale, su SkyTG24.it e sul canale YouTube della testata.

Il primo episodio si intitola Mafia Mirror – condotto da Fabio Vitale e curato insieme ad Andrea Dambrosio – e indaga l’evoluzione di Cosa Nostra a un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino. L’approfondimento si concentra, in particolare, sul corto circuito tra la realtà della mafia e la sua rappresentazione cinematografica. Vengono, infatti, esaminati la fascinazione dei boss mafiosi per i film di genere e l’influenza reciproca tra il mondo criminale e quello cinematografico, partendo da opere come Il Padrino di Mario Puzo.

Immagine da Ufficio Stampa

Ma l’episodio d’apertura di Overview affronta anche la contaminazione tra Cosa Nostra, imprese, politica e massoneria, esplorando come questa rete abbia favorito gli affari delle mafie e contribuito alla latitanza di Messina Denaro per tre decenni.

La serie, prodotta da Sky TG24 e realizzata da Tiwi, promette di esplorare altri importanti temi di attualità nei prossimi episodi, offrendo uno sguardo approfondito sui tempi che corrono.

Foto da Ufficio Stampa