La storia di Katharina Miroslawa, la mantide ballerina che fu condannata per aver ucciso il suo amante. Su Sky Crime.

Nella Parma degli anni ’80, palcoscenico di eccessi e glamour, emerge la figura enigmatica e seducente di Katharina Miroslawa, spogliarellista di origine polacca e ballerina di nightclub. Le vicende di Katharina hanno animato la cronaca rosa e nera dagli anni ’80 ai primi anni duemila. Viene infatti condannata a più di 20 anni di carcere per complicità morale nell’omicidio dell’amante e imprenditore Carlo Mazza, un delitto che Katharina ha costantemente respinto.

La docu-serie Morte a Parma – L’ultima danza di Katharina è una produzione originale in esclusiva su Sky Crime mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio alle 22.55 (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW). Il doc offre uno sguardo inedito sul processo che l’ha vista al centro di accuse e condanne, intrecciando amore e avidità in una rete di intrighi e crimini degni di una soap opera anni ’80.

Nel documentario ci sono interviste inedite alla stessa Miroslawa, ai familiari e agli amici. Ma anche le testimonianze dei giornalisti: Francesco Silva della Gazzetta di Parma e Marco Gregoretti. C’è inoltre l’accesso in esclusiva ad archivi privati mai resi pubblici. La docu-serie in due puntate è un thriller giudiziario ricco di colpi di scena e ribaltamenti di sentenze in cui Katharina diventa l’emblema di una donna combattuta tra l’innocenza proclamata e una condanna che sembra inesorabile. Dalla fuga romantica e disperata a Vienna, all’arresto e alla detenzione, oggi, in qualità di donna libera e dopo aver espiato la pena, le è concesso narrare la sua versione degli eventi.