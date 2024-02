La storia della moda e della società in Italia al centro della nuova docuserie originale in arrivo su Sky Documentaries e NOW. Ecco tutte le info.

Si intitola Moda. Una rivoluzione italiana la docuserie Sky Original in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Se è vero che la moda non è mai solo moda, nel corso dell’ultimo secolo sono stati proprio i creativi del fashion a mettere in discussione sesso, età, etnia, religione e idee politiche. E questo per scivolare fuori dalle costrizioni e da tabù che oggi diventano sempre più esili. Soprattutto davanti a un guardaroba genderless, con il divario maschile/femminile messo in crisi da un assunto semplice: gli abiti non hanno sesso.

Moda. Una rivoluzione italiana – in esclusiva dal 24 febbraio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW – è il racconto del rapporto tra il vestire e i nostri ruoli, sociali e di genere. Attraverso un secolo segnato da cambiamenti epocali. Il documentario propone un repertorio che rappresenta sempre la parte più importante del racconto sulla storia della moda italiana da inizio Novecento ai giorni nostri.

Perché la moda è lo specchio dei tempi, cambia e viene cambiata dal tessuto storico, sociale ed economico del paese. Vive di contrasti non solo nello stesso periodo ma anche nello stesso genere: moda maschile e moda femminile, haute couture e moda di strada.

Tante le voci coinvolte, dal creative director and celebrity stylist Nick Cerioni alla ex modella e docente di antropologia della moda Benedetta Barzini. Dalla teorica della moda Maria Luisa Frisa al critico Angelo Flaccavento, dal semiologo della moda Ugo Volli al fotografo Oliviero Toscani, dalla direttrice e capo-curatrice del Museum at F.I.T. di New York Valerie Steele alla sociologa della moda Patrizia Calefato.

Moda. Una rivoluzione italiana è una docuserie Sky Original co-prodotta da Sky, PanamaFilm e Cinecittà, in quattro episodi – in onda due a settimana – dal 24 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Con la regia di Laura Chiossone e la consulenza scientifica di Sofia Gnoli.

