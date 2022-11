‘Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo’ in Home Video: una clip in esclusiva

'Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo' arriva in Home Video dal 3 novembre: su Funweek una clip in esclusiva.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo è disponibile in Dvd e Blu-ray dal 3 novembre e dal 20 ottobre in Digital Download. Una versione Home Video da non perdere, visto che contiene oltre 60 minuti di contenuti speciali di assoluto intrattenimento. Tra i contenuti speciali, l’esilarante storia di come i Minion e Gru sono diventati la squadra più cattiva del mondo. Ma anche due mini-movie esclusivi e una lezione tutorial per disegnare ed animare i personaggi insieme al co-regista Brad Ableson.

In esclusiva, oggi vi proponiamo una clip relativa ai voice talent internazionali, tra cui Steve Carell e il regista Kyle Balda. Un approfondimento su quanto sia importante il doppiaggio e, soprattutto, l’improvvisazione nel doppiaggio.

Molto prima di diventare il maestro del male, Gru era solo un ragazzino di 12 anni che viveva nei sobborghi della città nel cuore degli anni ‘70. Tramava, in quel periodo, di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando il famigerato gruppo di supercriminali, i Malefici 6, spodesta il loro leader, Gru tenta di unirsi a loro, ma si ritrova ben presto ad essere il nemico mortale all’apice del male. Con Gru in fuga, i Minions cercano di apprendere le arti marziali per salvarlo, e Gru scopre che anche i criminali hanno bisogno di aiuto dai loro amici. Con l’umorismo irriverente che contraddistingue la saga, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo ti darà più avventura e azione di ogni altro film di Cattivissimo Me!